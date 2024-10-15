Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν υπερασπίστηκε, ενώπιον δικαστηρίου του Παρισιού, τα πεπραγμένα της θητείας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι έλαβε χρηματοδοτήσεις για ανύπαρκτο προσωπικό.

«Δεν αισθάνομαι ότι έχω διαπράξει την παραμικρή παρατυπία, την παραμικρή παράνομη κίνηση», είπε η Λεπέν κατά την κατάθεσή της τη Δευτέρα.

Η επί σειρά ετών αρχηγός του κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN) υποστήριξε ότι ο ρόλος των κοινοβουλευτικών βοηθών δεν είναι καθορισμένος με σαφήνεια. «Ο ευρωβουλευτής καθορίζει τη φύση της εργασίας του βοηθού», είπε και συμπλήρωσε ότι τα καθήκοντα του βοηθού μπορούν να εξυπηρετούν τόσο τον ευρωβουλευτή όσο και το κόμμα.

Παρότι εμφανίστηκε ήρεμη αρχικά, η Λεπέν φάνηκε να εκνευρίζεται στην πορεία και έριξε ορισμένα έγγραφα που είχε μπροστά της.

Η υπόθεση ανάγεται στην περίοδο 2004-2016 και αφορά περισσότερους από 20 κατηγορούμενους. Η κύρια κατηγορία είναι ότι το κόμμα της Λεπέν έλαβε χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κοινοβουλευτικούς βοηθούς, οι οποίοι εργάζονταν στην πραγματικότητα για το κόμμα.

Εάν κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με ποινές κάθειρξης έως και 10 ετών, μεγάλα πρόστιμα και απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

