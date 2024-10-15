Ο Ιρανός διοικητής Iσμαΐλ Καανί επανεμφανίστηκε δημοσίως σήμερα στην κηδεία του στρατηγού Αμπάς Νιλφορουσάν, ο οποίος σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου μαζί με τον επικεφαλής της λιβανέζικης Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, σε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Video on Iranian television of IRGC Quds Force commander Ismail Qaani at memorial for deceased Abbas Niloforoshan killed by an Israeli strike in Lebanon.



This is amid recent rumors and ostensible reporting that he’d been either killed, arrested, or had a heart attack. pic.twitter.com/qiL5EbfyUy October 15, 2024

Ο στρατηγός Καανί, επικεφαλής της Δύναμης Κουντς, της μονάδας εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης, του επίλεκτου σώματος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, δεν είχε εμφανιστεί δημοσίως εδώ και καιρό και κάποια μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι έγινε στόχος ισραηλινού πλήγματος στον Λίβανο.

Πλήθος ανθρώπων συγκεντρώθηκε για τη νεκρώσιμο πομπή του Νιλφορουσάν, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του ιμάμη Χουσεΐν στο κέντρο της Τεχεράνης, φωνάζοντας «Θάνατος στο Ισραήλ» και κρατώντας τις κίτρινες σημαίες της Χεζμπολάχ αλλά και ιρανικές και παλαιστινιακές σημαίες.

Ο Νιλφορουσάν, στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε μαζί με τον Νασράλα σε ισραηλινό πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρυτού.

Το Ιράν είναι σύμμαχος της Χεζμπολάχ που βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ.

Την 1η Οκτωβρίου το Ιράν εκτόξευσε περίπου 200 πυραύλους εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του Νασράλα, του Νιλφορουσάν και του επικεφαλής της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος σκοτώθηκε τον Ιούλιο στην Τεχεράνη σε πλήγμα που αποδίδεται στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει υποσχεθεί να απαντήσει στην ιρανική επίθεση.

Ιράν: Oι έμμεσες συνομιλίες με την Ουάσινγκτον δεν έχουν πλέον περιεχόμενο

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε χθες πως οι έμμεσες συνομιλίες, που διεξάγει η Τεχεράνη μέσω του Ομάν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν πλέον περιεχόμενο εξαιτίας των περιφερειακών εντάσεων.

«Δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή να έχουν περιεχόμενο αυτές οι συνομιλίες, όσο δεν έχουμε ξεπεράσει τη σημερινή κρίση», δήλωσε ο Αραγτσί στους δημοσιογράφους στο Μουσκάτ, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία σταμάτησε «εξαιτίας συγκεκριμένων συνθηκών στην περιοχή».

