Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει πως τα αντίποινα σε βάρος του Ιράν για την πυραυλική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου θα καθοριστούν βάσει των συμφερόντων του Ισραήλ.

Η επισήμανση εκλαμβάνεται ως αντίδραση στο δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post που ανέφερε ότι ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι το Ισραήλ σκοπεύει να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, όχι πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται η Washington Post, ο Νετανιάχου συμφώνησε στον σχεδιασμό των ισραηλινών αντιποίνων με τέτοιον τρόπο ώστε να μην έχουν αντίκτυπο στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Ενδεχόμενη επίθεση εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων του Ιράν θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές του «μαύρου χρυσού», πλήττοντας την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις λόγω της δυσφορίας των ψηφοφόρων για την αύξηση της τιμής των καυσίμων.

«Ακούμε τις σκέψεις της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά θα λάβουμε τις τελικές αποφάσεις μας βάσει των αναγκών στην εθνική ασφάλεια του Ισραήλ», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

(Με πληροφορίες από Times of Israel, Washington Post)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.