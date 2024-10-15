Της Αθηνάς Παπακώστα

Προτού συμπληρωθεί καλά - καλά ένας μήνας από την ισραηλινή χερσαία εισβολή στον Λίβανο και προτού οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπολύσουν το ανταποδοτικό του χτύπημα κατά του Ιράν, το Ισραήλ έχει αρχίσει να μοιάζει τρόπον τινά ευάλωτο.

Το βράδυ της Κυριακής, ένα και μόνο μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ κατάφερε να πιάσει στον ύπνο την ισραηλινή αεράμυνα. Τρύπησε τον Σιδερένιο Θόλο του Ισραήλ και χτύπησε τη στρατιωτική βάση της ταξιαρχίας Γκολανί κοντά στη πόλη της Μπινιαμίνα, νοτιότερα της Χάιφα. Τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν, 58 τραυματίστηκαν εκ των οποίων οι επτά σοβαρά.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ερευνούν το εν λόγω περιστατικό και προσπαθούν να απαντήσουν πώς η Χεζμπολάχ, μία οργάνωση χωρίς ηγέτη, κατάφερε με ένα και μόνο ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πετύχει μία πιο φονική επίθεση συγκριτικά με το Ιράν που εξαπέλυσε 180 βαλλιστικούς κατά του Ισραήλ, την 1η Οκτωβρίου. Τότε σύμφωνα με αναφορές τη ζωή του είχε χάσει ένας Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη.

Όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ φαίνεται πως αποτελούσε μέρος μίας καλά συντονισμένης επίθεσης της σιιτικής οργάνωσης εξαιτίας της οποίας κατάφερε να “ξεφύγει” από την καλά οργανωμένη ισραηλινή αεράμυνα και να χαθεί από τα ραντάρ για 30 λεπτά προτού χτυπήσει τον στόχο του.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη Χεζμπολάχ βελτιώνει τη στρατηγική της και συντονίζοντας την επίθεσή της με ρουκέτες, με την επίθεσή της με drones καταφέρνει να ξεγελάσει τα ισραηλινά συστήματα αεράμυνας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της σιιτικής οργάνωσης τρυπάει τον Σιδερένιο Θόλο του Ισραήλ. Από την έναρξη του πολέμου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει το 80% των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έχει εξαπολύσει η Χεζμπολάχ. Όπως αναφέρει δε η βρετανική The Guardian, 221 από τα συνολικά 1.200 drones που έχουν εξαπολυθεί από τον Λίβανο έχουν διαπεράσει την ισραηλινή αεράμυνα. Όσο όμως περνούν οι ημέρες και η σύγκρουση θα συνεχίζεται, ο αριθμός των επιθέσεων θα μεγαλώνει και ο κίνδυνος για περισσότερες απώλειες στην ισραηλινή πλευρά θα αυξάνει.

Επομένως, η ανάπτυξη του προηγμένου συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών δεν αποτελεί έκπληξη.

Εντός των επόμενων ημερών 95 Αμερικανοί στρατιώτες θα αναπτυχθούν στο ισραηλινό έδαφος προκειμένου να χειριστούν το THAAD, το οποίο ενισχύοντας την αεράμυνα του Ισραήλ θα λειτουργήσει σε συντονισμό με το ισραηλινό αμυντικό σύστημα Arrow.

Το Ισραήλ αναμένεται να εξαπολύσει επίθεση κατά του Ιράν και η Ουάσιγκτον υπολογίζει η Τεχεράνη να απαντήσει ξανά και μάλιστα, αυτή τη φορά σφοδρότερα, κατά του Τελ Αβίβ – γεγονός το οποίο θα μπορούσε να δοκιμάσει τις αντοχές της ισραηλινής αεράμυνας.

