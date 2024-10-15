ΗΠΑ: Ο ύποπτος που συνελήφθη στην Καλιφόρνια θα μηνύσει τον σερίφη που εκτίμησε ότι σχεδίαζε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο 49χρονος Βεμ Μίλερ – ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο κοντά σε προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια και στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά – αρνήθηκε κατηγορηματικά τα περί σχεδιαζόμενης «απόπειρας δολοφονίας» του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου για την προεδρία των ΗΠΑ. Χθες Δευτέρα, απείλησε μάλιστα ότι θα μηνύσει τον σερίφη της κομητείας Ρίβερσαϊντ, ο οποίος εκτίμησε ότι οι άνδρες του απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Los Angeles Times.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία του με την αμερικανική εφημερίδα, ο Μίλερ είπε ότι τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του ήταν για την προσωπική του ασφάλεια, εξηγώντας πως δεχόταν απειλές κατά της ζωής του λόγω των αποκαλυπτικών ρεπορτάζ του στο ειδησεογραφικό δίκτυο America Happens Network που ο ίδιος έχει ιδρύσει.

Ο Βελ Μίλερ υπογράμμισε ότι ο σερίφης Τσαντ Μπιάνκο διατύπωσε ψευδείς ισχυρισμούς σε συνέντευξη Τύπου, διαμηνύοντας ότι έχει ζητήσει από τους δικηγόρους του να καταθέσουν μήνυση εναντίον του.

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, ο Μίλερ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5.000 δολαρίων.

Από την έρευνα προέκυψε ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ο 49χρονος από τη Νεβάδα τόνισε σε μέσα ενημέρωσης ότι είναι υποστηρικτής του Τραμπ και ότι σοκαρίστηκε από τη σύλληψή του και όσα του καταλόγισαν.

Πηγές από το προεκλογικό επιτελείο του Τραμπ ανέφεραν στο Fox News ότι δεν θεωρούν το περιστατικό ως σχεδιαζόμενη απόπειρα δολοφονίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

