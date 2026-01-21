«ΜΜΕ και στελέχη της αντιπολίτευσης, τις τελευταίες μέρες ξαναζέσταναν και αναπαράγουν fake news του 2021, ότι δήθεν, η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας καταψήφισε έκθεση για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, η νομοθέτηση του οποίου, ούτως ή άλλως, αφορά τα εθνικά κοινοβούλια» αναφέρει σήμερα το Παρατηρητηρίο Fake News της Νέας Δημοκρατίας για το δικαίωμα στην άμβλωση .

Η ανακοίνωση συνεχίζει:

«Η πραγματικότητα είναι ότι όλοι οι Ευρωβουλευτές της ΝΔ όχι μόνο δεν καταψήφισαν ποτέ, αλλά υπερψήφισαν το εν λόγω ψήφισμα.

Όπως φαίνεται και από τα πρακτικά της ψηφοφορίας, η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε την έκθεση για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα και μάλιστα διαφοροποιώντας τη θέση της από αυτή του ΕΛΚ».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.