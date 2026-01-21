Λογαριασμός
Πένθος στη βασιλική οικογένεια της Σουηδίας – Πέθανε η πριγκίπισσα Ντεζιρέ 

Η αδελφή του βασιλιά Κάρολου «απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι της στο Κόμπεργκ, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της» αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση

πριγκιπισσα ντεζιρε

Σε πένθος έχει βυθιστεί το Παλάτι της Σουηδίας καθώς απεβίωσε σήμερα, σε ηλικία 87 ετών, η πριγκίπισσα Ντεζιρέ, αδελφή του βασιλιά Κάρολοου Γουστάβου. 

«Η πριγκίπισσα Ντεζιρέ, βαρόνη Σιλφβερσκίλντ, απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι της στο Κόμπεργκ του Βέστεργκετλαντ, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της» αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της σουηδικής βασιλικής οικογένειας. 

Ο Βασιλιάς Κάρολος διέταξε οι σημαίες στο Παλάτι του Ντρότνινγκχολμ και στο Παλάτι της Χάγκα να κυματίσουν μεσίστιες σήμερα ενώ, σε δεύτερο χρόνο, θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για την κηδεία της Πριγκίπισσας Ντεζιρέ. 

