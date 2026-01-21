Σε πένθος έχει βυθιστεί το Παλάτι της Σουηδίας καθώς απεβίωσε σήμερα, σε ηλικία 87 ετών, η πριγκίπισσα Ντεζιρέ, αδελφή του βασιλιά Κάρολοου Γουστάβου.

«Η πριγκίπισσα Ντεζιρέ, βαρόνη Σιλφβερσκίλντ, απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι της στο Κόμπεργκ του Βέστεργκετλαντ, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της» αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της σουηδικής βασιλικής οικογένειας.

🇸🇪 The Swedish Royal Court has announced the death of Princess Désirée, Baroness Silfverschiöld at the age of 87.



The late Princess died “peacefully” surrounded by family at her home, Koberg Castle, in Västergötland.



Ο Βασιλιάς Κάρολος διέταξε οι σημαίες στο Παλάτι του Ντρότνινγκχολμ και στο Παλάτι της Χάγκα να κυματίσουν μεσίστιες σήμερα ενώ, σε δεύτερο χρόνο, θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για την κηδεία της Πριγκίπισσας Ντεζιρέ.

