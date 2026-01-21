Άστον Κούτσερ-Μίλα Κούνις: Διαψεύδουν τις φήμες ότι δεν κάνουν ντους...

Ο Άστον Κούτσερ αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά και να ξεκαθαρίσει μια παρεξήγηση που τον ακολουθεί εδώ και χρόνια. Ο 47χρονος ηθοποιός διέψευσε τις φήμες ότι ο ίδιος και η σύζυγός του, Μίλα Κούνις, δεν τηρούν βασικούς κανόνες υγιεινής, τέσσερα χρόνια μετά τις δηλώσεις που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Μιλώντας στο περιοδικό «People», ο Κούτσερ χαρακτήρισε την όλη ιστορία ως «το πιο τρελό πράγμα που έχει συμβεί ποτέ». Όπως είπε, μια απλή παρατήρηση στο παρελθόν παρερμηνεύτηκε πλήρως: «Κάναμε μια παρατήρηση κάποια στιγμή και οι άνθρωποι άρχισαν να λένε: “Μυρίζει άσχημα; Έχει κακή μυρωδιά;”».

Ashton Kutcher sets record straight on rumors he and wife Mila Kunis don’t shower https://t.co/Z9tHi4YxGl pic.twitter.com/gP8oTEgxIE — New York Post (@nypost) January 21, 2026

Ο ηθοποιός, απευθυνόμενος στους συμπρωταγωνιστές του Άντονι Ράμος και Τζέρεμι Πόουπ, εξήγησε ότι όλα ξεκίνησαν από ένα παλιό podcast. «Οι άνθρωποι έλεγαν: “Δεν κάνουν ντους”. Εγώ λέω: “Κάνω ντους, πηγαίνω στο γυμναστήριο, κάνω ντους”», τόνισε, θέλοντας να βάλει τέλος στα σχόλια.

Ashton Kutcher Brings Up Rumors That He and Wife Mila Kunis Don't Shower: 'It Was the Craziest Thing of All Time' (Exclusive) https://t.co/DRYQpcVWpp — People (@people) January 19, 2026

Η αρχική συζήτηση που άναψε τη φωτιά έγινε τον Ιούλιο του 2021, όταν η Μίλα Κούνις μίλησε στον Νταξ Σέπαρντ στο podcast «Armchair Expert». Τότε είχε δηλώσει ότι δεν έπλενε τα παιδιά της κάθε μέρα όταν ήταν μωρά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ήμουν από τους γονείς που έκαναν μπάνιο στα νεογέννητά τους. Ποτέ». Μάλιστα, ο Κούτσερ είχε προσθέσει τότε: «Αν βλέπεις ότι είναι βρόμικα, τα πλένεις. Αλλιώς, δεν έχει νόημα».

Στην ίδια συζήτηση, το ζευγάρι είχε αναφερθεί και στις προσωπικές του συνήθειες υγιεινής. «Πλένω καθημερινά τις μασχάλες και το μόριό μου και τίποτα άλλο», είχε αποκαλύψει ο Κούτσερ, προσθέτοντας πως μετά την προπόνηση ρίχνει λίγο νερό στο πρόσωπό του για να απομακρύνει τα άλατα.

Η Μίλα Κούνις είχε σημειώσει από την πλευρά της ότι πλένει το πρόσωπό της «δύο φορές την ημέρα». Λίγες εβδομάδες μετά τον σάλο, το ζευγάρι είχε απαντήσει με χιούμορ, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο TikTok, όπου εμφανίζονταν στο μπάνιο τους με τα παιδιά.

