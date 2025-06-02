Κωνσταντινούπολη: Σύντομη, αλλά κρίσιμη η συνάντηση Μόσχας-Κιέβου

Λιγότερο από ώρα κράτησε τελικά η δεύτερη συνάντηση των αντιπροσωπειών Ρωσίας-Ουκρανίας, που έγινε νωρίτερα σήμερα στην Κωνσταντινούπολη υπό την εποπτεία του τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και με την παρουσία του επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών (ΜΙΤ) Ιμπραχίμ Καλίν. Η συνάντηση έγινε στο Οθωμανικό ανάκτορο Τσιραγάν στην Ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου και προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης που είχαν κατακλύσει το χώρο γύρω από το ανάκτορο.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ δήλωσε ότι «η συνάντηση ολοκληρώθηκε χωρίς αρνητικό αποτέλεσμα», δήλωση που θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως καλό σημάδι δεδομένης της πολεμικής ατμόσφαιρας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τα τελευταία 24ωρα.

Αν και δεν έγινε καμία κοινή συνέντευξη τύπου, υπήρξαν σημαντικές μεμονωμένες ανακοινώσεις των υπευθύνων από τις δύο αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Ανθρωπιστική συμφωνία για ανταλλαγή αιχμαλώτων και 12.000 σορών

Η σημαντικότερη ανακοίνωση που έγινε αρκετά μετά τη λήξη των συνομιλιών, ήταν ότι η Ουκρανία και η Ρωσία κατέληξαν σε μια σημαντική συμφωνία για την πραγματοποίηση της μεγαλύτερης ανταλλαγής κρατουμένων και σορών από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022. Όπως δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ και επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανταλλαγή σοβαρά τραυματισμένων και σοβαρά ασθενών αιχμαλώτων πολέμου, επίσης νέων στρατιωτών ηλικίας 18 έως 25 ετών και την επιστροφή 6.000 προς 6.000 (σύνολο 12.000) σορών νεκρών στρατιωτών από τις δύο πλευρές, τονίζοντας ότι ενώ η συμφωνία επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες και όχι σε σταθερούς αριθμούς, είναι σαφής η ανθρωπιστική της πτυχή.

Ο Ουμέροφ επανέλαβε τις ευρύτερες απαιτήσεις του Κιέβου, ενώ τόνισε ότι η Ουκρανική πλευρά επιμένει στην απελευθέρωση όλων των κρατουμένων και στην επιστροφή όλων των αιχμαλώτων.

Ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, επιβεβαίωσε επίσης τη συμφωνία, λέγοντας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου που έχει γίνει ποτέ και τόνισε ότι η Μόσχα θα επιστρέψει τις σορούς 6.000 Ουκρανών στρατιωτών. Η συμφωνία αυτή φαίνεται ότι οριστικοποιήθηκε σήμερα κατά τις συνομιλίες στο ανάκτορο του Τσιραγάν.

Το αίτημα των Ουκρανών για τον επαναπατρισμό απαχθέντων από τη Ρωσία παιδιών ήταν μια σημαντική πτυχή των σημερινών διαπραγματεύσεων. Μετά τη λήξη των συνομιλιών ο Αντρίι Γερμάκ, ο προσωπάρχης του προέδρου Ζελένσκι, δήλωσε πως τα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας παρέδωσαν στους Ρώσους διαπραγματευτές έναν κατάλογο με ονόματα εκατοντάδων παιδιών που το Κίεβο ζητά από τη Μόσχα να επιστρέψουν στην Ουκρανία. Ανέφερε ότι πρόκειται για εκατοντάδες παιδιά που η Ρωσία «έχει απομακρύνει παράνομα, έχει εκτοπίσει βίαια ή κρατά σε (ουκρανικά) εδάφη που κατέχει προσωρινά».

Ένα πρώτο βήμα με απτά αποτελέσματα

Μπορεί οι σημερινές διαπραγματεύσεις να μην απέφεραν τη λήξη του πολέμου ή έστω μια εκεχειρία, ωστόσο είχαν απτά αποτελέσματα, όπως κατά κύριο λόγο την ανταλλαγή αιχμαλώτων και των σορών πεσόντων στρατιωτών. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Ήταν χαρακτηριστική η δήλωση του Ουκρανού υπουργού Άμυνας ο οποίος είπε ότι κατά τη γνώμη του «όλα τα κρίσιμα ζητήματα στις συνομιλίες με τη Ρωσία μπορούν να επιλυθούν μόνο σε επίπεδο ηγετών» και πρότεινε τη διεξαγωγή μιας νέας συνάντησης μεταξύ 20ής και 30ής Ιουνίου για να σημειωθεί πρόοδος.

Στη δήλωση αυτή ανταποκρίθηκε άμεσα ο πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος τόνισε ότι «μετά τις τελευταίες συνομιλίες των αντιπροσωπειών Ρωσίας-Ουκρανίας, θα λάβουμε μέτρα για τη συνάντηση των ηγετών».

Κατά τα φαινόμενα ένας τρίτος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας δεν πρέπει να αποκλείεται, ακόμη και η υλοποίηση ενός ειλικρινούς ειρηνευτικού στόχου και από τις δύο πλευρές. Άλλωστε, το ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί στο Ουκρανικό το πιστεύει και ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.