Αποφυλακίστηκε η Leslie Van Houten, «άγγελος του θανάτου» της αίρεσης του Τσαρλς Μάνσον 

Μετά από 52 χρόνια στη φυλακή, η Leslie Van Houten, μέλος της αίρεσης του Τσαρλς Μάνσον, αποφυλακίστηκε σήμερα με αναστολή από το σωφρονιστικό ίδρυμα στην Καλιφόρνια στο οποίο κρατούνταν.

Leslie Van Houten, 73, was released on parole. California Gov. Gavin Newsom (D) had repeatedly blocked efforts for Van Houten’s parole but gave up the fight to keep her in prison on Friday. https://t.co/rnRijBmz8K