Πέθανε ο συγγραφέας Μίλαν Κούντερα

Μεγάλη απώλεια για την παγκόσμια λογοτεχνία, πέθανε σήμερα στο Παρίσι σε ηλικία 94 ετών ο γεννημένος στην Τσεχία συγγραφέας, Μίλαν Κούντερα.

Τη θλιβερή είδηση μετέδωσε η τσεχική τηλεόραση.

Some very sad news for Czech culture: the great novelist Milan Kundera has died at the age of 94. pic.twitter.com/GMKgAfaZzS