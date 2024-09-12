Εργο του Βίνσεντ βαν Γκογκ πρόκειται να πωληθεί σε δημοπρασία για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια.

Ο πίνακας Les canots amarrés (Αγκυροβολημένα Σκάφη) του 1887 θα διατεθεί προς πώληση από τον οίκο Christie's Hong Kong στις 26 Σεπτεμβρίου και η εκτιμώμενη τιμή του ανέρχεται σε 30 έως 50 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, ο πίνακας ήταν αρχικά στη συλλογή της βασιλικής οικογένειας των Βουρβόνων – Δύο Σικελιών, απόγονων των ιστορικών ηγεμόνων της Σικελίας και της νότιας Ιταλίας.

γοράστηκε από την Ιταλίδα ηθοποιό Έντι Βέσελ από τον οίκο Sotheby's του Λονδίνου το 1991 και τώρα προσφέρεται στον οίκο Christie's από την κόρη της, την πριγκίπισσα Καμίλα, η οποία τον απέκτησε μέσω ενός οικογενειακού καταπιστεύματος.

Το έργο είναι μέρος μιας τριάδας τοπίων που ζωγράφισε ο Ολλανδός καλλιτέχνης στο Ανιέρ-συρ-Σεν κατά τη διάρκεια ταξιδιών του στη Γαλλία. Το γραφικό Ανιέρ-συρ-Σεν που βρίσκεται κατά μήκος του Σηκουάνα στα βορειοδυτικά του Παρισιού, ήταν ένα δημοφιλές καταφύγιο το Σαββατοκύριακο για τους ιστιοπλόους.

Αν επαληθευθεί η πρόβλεψη και πωληθεί 50 εκατομμύρια ο πίνακας «Les canots amarrés» θα γίνει το πιο ακριβό έργο δυτικού καλλιτέχνη που πωλείται σε δημοπρασία στην Ασία και θα ξεπεράσει τον σημερινό κάτοχο του ρεκόρ, τον πίνακα «Warrior» του 1982 του Ζαν Μισέλ Μπασκιά, ο οποίος πωλήθηκε 41,7 εκατομμύρια από τον οίκο Christie's το 2021.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.