Βραβεία OSCAR: Η ταινία «Φόνισσα» η ελληνική υποψηφιότητα

Η ταινία «Η Φόνισσα» της Εύας Νάθενα - κινηματογραφική προσαρμογή του μυθιστορήματος του Παπαδιαμάντη - επιλέχθηκε από την Επιτροπή Επιλογής του ΥΠΠΟ, ως η ελληνική ταινία που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στα φετεινά βραβεία OSCAR.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη διαδικασία συμμετείχαν 6 μέλη της επιτροπής και αφού διαπιστώθηκε η απαρτία τα μέλη ενέκριναν τη συμμετοχή στη διαδικασία των OSCAR της ταινίας Η Φόνισσα, κρίνοντας ότι πληροί τις προϋποθέσεις για μια δυναμική παρουσία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Δήλωση του Υφυπουργού Πολιτισμού, Ιάσονα Φωτήλα, για τη συνεδρίαση της Επιτροπής και την επιλογή της Ελληνικής Υποψηφιότητας για τα Βραβεία OSCAR

Συνεδρίασε το απόγευμα της Τρίτης 10 Σεπτεμβρίου 2024 η Επιτροπή Επιλογής της ελληνικής ταινίας που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας κατά τη διαγωνιστική διαδικασία των βραβείων OSCAR.

Στην διαδικασία συμμετείχαν 6 μέλη της επιτροπής και αφού διαπιστώθηκε η απαρτία τα μέλη ενέκριναν τη συμμετοχή στη διαδικασία των OSCAR, της ταινίας Η Φόνισσα, της Εύας Νάθενα, κρίνοντας ότι πληροί τις προϋποθέσεις για μια δυναμική παρουσία.

Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου ακολούθησαν οι παραιτήσεις των κ.κ. Αν. Μίχου και Ν. Πλατύραχου, τους οποίους και ευχαριστούμε για την συμμετοχή τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.