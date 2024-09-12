Εγκαίνια του νέου φωτισμού του ιερού του Ποσειδώνα, στο Σούνιο θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2024, στις 19:30, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, ο φωτισμός έγινε το 2004, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Η φωταγώγησή του πρόσφερε μια νέα οπτική εμπειρία, ενισχύοντας το Σούνιο, ως διεθνή προορισμό για χιλιάδες επισκέπτες.

Είκοσι χρόνια μετά, η τεχνολογία έχει κάνει άλματα. Το σύστημα φωτισμού στο Σούνιο ήταν ήδη πεπαλαιωμένο και είχε υποστεί τη φθορά του χρόνου.

Η προθυμία, με την οποία ανταποκρίθηκε η METLEN Energy & Metals και ο πρόεδρος της Ευάγγελος Μυτιληναίος στην πρόταση του ΥΠΠΟ να αναλάβει τη μελέτη του φωτισμού και την υλοποίηση του έργου, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή τους στην ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2024, στις 19:30, τα εγκαίνια του έργου του νέου φωτισμού του ιερού του Ποσειδώνα, στο ακρωτήρι του Σουνίου, θα τελέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Την επιμέλεια του φωτισμού ανέλαβε η διεθνώς καταξιωμένη Ελευθερία Ντεκώ.

Ο νέος φωτισμός του ναού του Σουνίου αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο την αρχαιολογική και αρχιτεκτονική σημασία του μνημείου, προσδίδοντάς του νέες διαστάσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο να εξασφαλιστεί ότι δεν θα διαταραχθεί η οπτική εμπειρία των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο, στη διάρκεια της ημέρας. Όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης και τα φωτιστικά σώματα τοποθετήθηκαν με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην εμποδίζουν την περιήγηση και να μην προκαλούν οπτική όχληση στους επισκέπτες.

Οι θέσεις των φωτιστικών, καθώς και οι διαδρομές των καλωδιώσεων και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σχεδιάστηκαν και τοποθετήθηκαν με προσοχή σε κατάλληλα σημεία, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του χώρου.

Η φωταγώγηση του ναού θα προβληθεί διεθνώς, καθώς πολλά μουσεία, πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικά κέντρα, επιμελητήρια από όλο τον κόσμο και διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία θα μεταδώσουν ζωντανά την εκδήλωση.

Στην Ελλάδα, θα προβληθεί ζωντανά από την ΕΡΤ, καθώς και μέσω του συνδέσμου: Ένα ταξίδι στο φως - YouTube.

Η εκδήλωση της φωταγώγησης θα κλείσει με τη συναυλία του διακεκριμένου Έλληνα συνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου, ο οποίος θα παρουσιάσει μουσική σύνθεση που αποδίδει φόρο τιμής στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.

Τη συναυλία θα πλαισιώσουν κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, όπως ο Δημήτρης Μπάσης, η Ηρώ Σαΐα, και ο Ζαχαρίας Καρούνης, πολυμελής χορωδία και ορχήστρα εγχόρδων και πνευστών, υπό την καθοδήγηση του Σταύρου Ξαρχάκου.

Πηγή: skai.gr

