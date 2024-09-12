«Ινδιάνοι κυνηγοί από τη Βόρεια Αμερική» στο Εθνικό Αρχαιολογικό

Το Αθέατο Μουσείο, η επιτυχημένη δράση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που προβάλλει επιλεγμένες αρχαιότητες από τον κόσμο των αποθηκών, υποδέχεται τους «Ινδιάνους κυνηγούς από τη Βόρεια Αμερική».

Πρόκειται για ένα εκθεσιακό σύνολο από λίθινα όπλα και εργαλεία, που χρησιμοποιούσαν οι γηγενείς πληθυσμοί της βορειοανατολικής Αμερικής μεταξύ της 8ης χιλιετίας π.Χ. και της εποχής ακμής της πόλης Cahokia, 1.000 χρόνια πριν από σήμερα. Οι αρχαιότητες των Ινδιάνων της Αμερικής στάλθηκαν ως δώρο του Μουσείου Τέχνης του Cincinnati στο ελληνικό κράτος τον Μάιο του 1931 και φυλάσσονταν για 93 χρόνια στις αποθήκες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Στην ίδια αποστολή περιλαμβάνονταν τρία κεραμικά αγγεία από την Αριζόνα και το Νέο Μεξικό, που κατασκευάστηκαν τον 19ο αι. μ.Χ. και ανήκουν στις φυλές Hopi και Zuni, οι οποίες διατηρούν έως σήμερα τις πλούσιες παραδόσεις τους.

Οι «Ινδιάνοι κυνηγοί από τη Βόρεια Αμερική» παρουσιάζονται στην «Αίθουσα του Βωμού» (αιθ. 34) από την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου ως τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2024.

Στις 22 Σεπτεμβρίου, στις 6 και 20 Οκτωβρίου και στις 10 Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή, καθώς και στις 25 Σεπτεμβρίου, στις 16 και 30 Οκτωβρίου και στις 6 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη, ώρα 13:00, αρχαιολόγοι του Μουσείου υποδέχονται τους επισκέπτες στον χώρο της έκθεσης και συνομιλούν μαζί τους για τους αρχαίους κυνηγούς της βορειοανατολικής Αμερικής, για τους πολιτισμούς και τις παραδόσεις των γηγενών φυλών που φτάνουν ως τις μέρες μας, καθώς και για τις εκπαιδευτικές και διπλωματικές ανταλλαγές αρχαιοτήτων στα χρόνια του Μεσοπολέμου.

Ημερομηνίες παρουσιάσεων:

22 Σεπτεμβρίου, 6 και 20 Οκτωβρίου και 10 Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή, ώρα έναρξης 13:00 και

25 Σεπτεμβρίου, 16 και 30 Οκτωβρίου και 6 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 13:00.

Για την παρακολούθηση της παρουσίασης είναι απαραίτητη η προμήθεια εισιτηρίου και η δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά ή με την έγκαιρη προσέλευση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 214 4856, 2132144889, 2132144838.

