ΛΔ Κονγκό: Τζιχαντιστές επιτέθηκαν σε χωριό - Τουλάχιστον 10 νεκροί

Τουλάχιστον δέκα χωρικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση που εξαπέλυσαν ένοπλοι το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη σε κοινότητα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, κοντά στα σύνορα με την Ουγκάντα.

Οι τοπικές αρχές αποδίδουν την επίθεση στο χωριό Μανγκοντόμου σε αντάρτες των Συμμαχικών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ADF), που έχουν ορκιστεί πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Ο συνταγματάρχης Σαρλ Ομεόνγκα, επικεφαλής της αρμόδιας στρατιωτικής διοίκησης, επιχείρησε να καθησυχάσει τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, διαβεβαιώνοντάς τους για την αποφασιστικότητα των κυβερνητικών δυνάμεων να εξουδετερώσουν τους αντάρτες των ADF.

Οι ADF συγκροτήθηκαν κυρίως από μουσουλμάνους αντάρτες της Ουγκάντας και από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 λυμαίνονταν τις ανατολικές επαρχίες της ΛΔ Κονγκό, σκοτώνοντας χιλιάδες αμάχους. Το 2019, ορκίστηκαν πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, που έκτοτε έχει αναλάβει την ευθύνη για αρκετές επιθέσεις των ADF.

Το 2021, Καμπάλα και Κινσάσα ξεκίνησαν κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις για να εκδιώξουν τους αντάρτες των ADF από τα προπύργιά τους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει να βάλουν τέλος στις επιθέσεις τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

