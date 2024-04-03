ΗΠΑ: Οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα απειλούν την ειρηνευτική διαδικασία

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης υπονομεύουν την ειρηνευτική διαδικασία στη χώρα αυτή που σπαράσσεται από τον πόλεμο πραγματοποιώντας επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Τιμ Λέντερκινγκ, καλώντας τους να σταματήσουν τις επιθέσεις αυτές.

"Οι Χούθι πρέπει να σταματήσουν αμέσως τις επιθέσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, γιατί αυτές υπονομεύουν την πρόοδο της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Υεμένη και περιπλέκουν την προώθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στους Υεμενίτες και σε άλλους ανθρώπους που χρήζουν αρωγής, συμπεριλαμβανομένου του παλαιστινιακού λαού", δήλωσε ο Αμερικανός διπλωμάτης σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, μετά τις επισκέψεις του στη Σαουδική Αραβία και το Ομάν.

Οι Χούθι ανήκουν μαζί με την παλαιστινιακή Χαμάς και τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου σε αυτό που αποκαλούν "άξονα της αντίστασης" απέναντι στο Ισραήλ, ο οποίος υποστηρίζεται από το Ιράν.

Οι αντάρτες στοχοθέτησαν δεκάδες πλοία δηλώνοντας ότι με αυτό τον τρόπο υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, διαταράσσοντας τη ναυσιπλοΐα στην κύρια θαλάσσια διαδρομή και προκαλώντας πλήγματα αντιποίνων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία.

Η κρίση αυτή βλάπτει τις προσπάθειες για τερματισμό του εμφυλίου πολέμου στην Υεμένη, οι οποίες απέφεραν κάποιους καρπούς τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν ο απεσταλμένος του ΟΗΕ Χανς Γκρούντμπεργκ ανακοίνωσε ότι υπήρξε πρόοδος προς έναν οδικό χάρτη.

Οι Χούθι, που ελέγχουν ένα μεγάλο μέρος της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά, πολεμούν τον υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμό σε μια σύγκρουση που έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο.

Ο Λέντερκινγκ δήλωσε ότι συζήτησε στη Σαουδική Αραβία και στο Ομάν "μέτρα για να διασφαλιστεί η αποκλιμάκωση από τους Χούθι καθώς και να επικεντρωθεί εκ νέου η προσοχή στην εξασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης για τον λαό της Υεμένης".

Υπογράμμισε ότι "θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξουν επιτυχείς διαπραγματεύσεις όσο οι Χούθι θα συνεχίζουν τις επιθετικές τους ενέργειες".

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι αφίξεις πλοίων στο λιμάνι της Χοντέιντα, το οποίο ελέγχουν οι αντάρτες και είναι "στοιχείο ζωτικής σημασίας για τον υεμενίτικο λαό" μειώθηκαν κατά 15% εξαιτίας των επιθέσεων.

Οι περισσότερες επιθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, αλλά οι Χούθι κατέλαβαν επίσης το Galaxy Leader, πλοίο μεταφοράς οχημάτων, και ακινητοποίησαν το διεθνές πλήρωμά του τον Νοέμβριο. Ο Λέντερκινγκ ζήτησε την απελευθέρωση του πληρώματος του πλοίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

