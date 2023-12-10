Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο κατά της Χαμάς και την κατάσταση του πυρός στην περιοχή.

Ο Νετανιάχου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις θέσεις που διατυπώθηκαν κατά του Ισραήλ από Ρώσους εκπροσώπους στον ΟΗΕ αλλά και σε άλλα φόρουμ. Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική για την επικίνδυνη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ιράν.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οποιαδήποτε χώρα είχε χτυπηθεί με εγκληματική τρομοκρατική επίθεση όπως το Ισραήλ, θα είχε αντιδράσει με όχι λιγότερη δύναμη από αυτή που χρησιμοποιεί το Ισραήλ.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του για την προσπάθεια της Ρωσίας να απελευθερώσει έναν Ισραηλινό πολίτη με ρωσική υπηκοότητα και τόνισε ότι το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα, διπλωματικά και στρατιωτικά, για να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

Ο Πρωθυπουργός ζήτησε επίσης από τη Ρωσία να ασκήσει πίεση στον Ερυθρό Σταυρό προκειμένου να έρθουν σε επαφή με τους ομήρους και να παραδώσουν φάρμακα.

Πηγή: skai.gr

