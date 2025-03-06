Λαβρόφ: Οι δηλώσεις Μακρόν για πυρηνική αποτροπή συνιστούν απειλή για τη Ρωσία

Η Μόσχα θέτει στο στόχαστρο τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν με αφορμή δηλώσεις του περί πυρηνικής ομπρέλας με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, να διαμηνύει ότι τα συγκεκριμένα σχόλια για την πυρηνική αποτρεπτική ισχύ της Γαλλίας συνιστούν απειλή για τη Ρωσία.

Στο ίδιο κλίμα και οι δηλώσεις του πρώην προέδρου της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος αναφερόμενος στο χθεσινό διάγγελμα του Γάλλου προέδρου για την Ουκρανία, χλεύασε την προειδοποίηση του Εμανουέλ Μακρόν ότι η Ρωσία συνιστά απειλή, λέγοντας ότι ο ίδιος δεν συνιστά καμία απειλή αφού όταν θα αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο δεν θα λείψει σε κανέναν.

"Η Ρωσία έχει γίνει και θα παραμείνει για τα επόμενα χρόνια απειλή για τη Γαλλία και την Ευρώπη, λέει ο Μακρόν", έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Μεντβέντεφ, ο οποίος σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Ο ίδιος ο "Μικρόν", όπως τον αποκάλεσε ο Μεντβέντεφ, «δεν συνιστά ωστόσο καμία σοβαρή απειλή. Θα εξαφανιστεί για πάντα, το αργότερο στις 14 Μαΐου του 2027. Και δεν θα λείψει σε κανέναν».

Σε χθεσινό τηλεοπτικό του διάγγελμα ο Μακρόν είπε ότι η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει τη ρωσική απειλή και πρότεινε την έναρξη ενός ευρωπαϊκού διαλόγου αναφορικά με τις δυνατότητες χρήσης της γαλλικής πυρηνικής δύναμης για την προστασία των συμμάχων της Γαλλίας στην Ευρώπη.

«Η Ρωσία έχει γίνει απειλή για τη Γαλλία και την Ευρώπη», είπε ο Μακρόν προσθέτοντας ότι "θα ήταν τρέλα να καθόμαστε να παρακολουθούμε αμέτοχοι".

«Καθημερινά κάνει κάποιου είδους δηλώσεις απολύτως εκτός πραγματικότητας, που διαψεύδουν τις προηγούμενες. Είναι ένας παραμυθάς», σχολίασε από την πλευρά της η Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το RIA.

