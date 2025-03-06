Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι Αμερικανοί και Βρετανοί εθελοντές μιας ανθρωπιστικής οργάνωσης ήταν μεταξύ των ατόμων που έμεναν στο πενταώροφο ξενοδοχείο στην πόλη Κρεβί Ρι, το οποίο χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο.

Όπως έγραψε ο Ζελένσκι στο X, η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε όλη τη νύχτα.

«Βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν ένα συνηθισμένο ξενοδοχείο. Λίγο πριν από το χτύπημα, εθελοντές από μια ανθρωπιστική οργάνωση - πολίτες της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας - έκαναν check-in στο ξενοδοχείο», λέει.

«Επέζησαν επειδή κατάφεραν να βγουν από τα δωμάτιά τους. Αλλά, δυστυχώς, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση», σημείωσε.

All night, a rescue operation continued in Kryvyi Rih at the site of a Russian missile strike. A ballistic missile struck an ordinary hotel. Just before the attack, volunteers from a humanitarian organization – citizens of Ukraine, the United States, and the United Kingdom – had… pic.twitter.com/XTfcRprBsE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2025

«Συνολικά, περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν και σε όλους τους παρασχέθηκε η απαραίτητη βοήθεια. Το χτύπημα προκάλεσε ζημιές και γύρω από το ξενοδοχείο. Οι διασώστες εξακολουθούν να εργάζονται στο σημείο - όλες οι υπηρεσίες», επισήμανε ο Ουκρανός ηγέτης.

«Δεν μπορεί να υπάρξει καμία παύση στην πίεση προς τη Ρωσία για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος και η τρομοκρατία κατά της ζωής», κατέληξε.

Στην Κρεβί Ρι, τη γενέτειρα του Ουκρανού προέδρου, η οποία γίνεται συχνά στόχος ρωσικών επιδρομών, η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ ανέφερε πως οι τέσσερις τραυματίες βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην πόλη, που πλέον απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από το μέτωπο, ζούσαν προπολεμικά 600.000 άνθρωποι.

Τον Ιανουάριο, σκοτώθηκαν εκεί 4 άνθρωποι σε βομβαρδισμό μέρα μεσημέρι, ενώ τον Δεκέμβριο προηγούμενη επιδρομή σκότωσε έναν κάτοικο.

Πηγή: skai.gr

