Του Γιάννη Χανιωτάκη

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για την απόκτηση της Ηλεκτρονικής Ταξιδιωτικής Εξουσιοδότησης (ETA), η οποία θα καταστεί υποχρεωτική από τις 2 Απριλίου 2025 για τους Ευρωπαίους πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αίτηση για την ETA θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από το ταξίδι, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την επεξεργασία της.

Η διάρκεια ισχύος της είναι δύο χρόνια, επιτρέποντας πολλαπλές εισόδους στη χώρα με μέγιστη παραμονή έξι μηνών συνολικά. Η εξουσιοδότηση συνδέεται ηλεκτρονικά με το διαβατήριο που δηλώνεται κατά την αίτηση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα ισχύει χωρίς αυτό. Η ETA καλύπτει όλες τις πύλες εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων, λιμανιών και σιδηροδρομικών σταθμών.

Η διαδικασία υποβολής μπορεί να γίνει είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής UK ETA, διαθέσιμης για Android και iOS συσκευές, είτε μέσω της ιστοσελίδας GOV.UK για όσους δεν διαθέτουν smartphone.



Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται μια φωτογραφία, τα στοιχεία του διαβατηρίου, απαντήσεις σε ερωτήσεις ασφαλείας και η πληρωμή τέλους 10 λιρών.

Δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση για ETA οι παρακάτω κατηγορίες:

- κάτοχοι διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου ή Ιρλανδίας,

- δικαιούχοι μόνιμης διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο (συμπεριλαμβανομένων δικαιούχων settled/pre-settled status) ,

- όσοι απαιτείται να κάνουν αίτηση για visa για σύντομη παραμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η εισαγωγή της ETA αποτελεί βασικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας του μεταναστευτικού συστήματος. «Οι ηλεκτρονικές εξουσιοδοτήσεις θα διατηρήσουν τη χώρα μας ασφαλή, ελέγχοντας τους ανθρώπους πριν εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Η υφυπουργός μετανάστευσης και ιθαγένειας, Seema Malhotra, τόνισε: «Η διασφάλιση των συνόρων μας αποτελεί θεμέλιο του Σχεδίου Αλλαγής της κυβέρνησης. Με την ψηφιοποίηση του συστήματος μετανάστευσης, εξασφαλίζουμε μια απρόσκοπτη εμπειρία για τους επισκέπτες, ενώ η παγκόσμια επέκταση της ETA ενισχύει τη δέσμευσή μας για αυξημένη ασφάλεια μέσω της τεχνολογίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.