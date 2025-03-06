Του Γιάννη Χανιωτάκη

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο Westfield στο ανατολικό Λονδίνο, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των επισκεπτών του. Συγκεκριμένα, όπως δείχνει βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ένας νεαρός αρπάζει ένα βαρύ καθιστικό και το πετάει από τον τρίτο όροφο του κτιρίου, με αποτέλεσμα να προσγειωθεί ελάχιστα εκατοστά μακριά από ανυποψίαστους πελάτες που βρίσκονταν στο ισόγειο.

Μια λεζάντα στο βίντεο γράφει: «Δεν υπάρχει περίπτωση, ο αδερφός παραλίγο να σκοτώσει κάποιον». Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου προχώρησε στη σύλληψη δύο εφήβων, ηλικίας 14 και 16 ετών, οι οποίοι παραμένουν υπό κράτηση.

«Αυτό ήταν ένα σοβαρό περιστατικό και ενθαρρύνουμε όποιον έχει περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσει με την αστυνομία», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Someone threw a footrest from the top floor in Stratford Westfield shopping center. pic.twitter.com/Fh46M34CfS — London & UK Street News (@CrimeLdn) March 3, 2025

Η Ούμα Κάμαραν, βουλευτής του Στράτφορντ όπου βρίσκεται το εμπορικό κέντρο, δήλωσε «τρομοκρατημένη» από το περιστατικό.

Όπως σημείωσε σε δήλωσή της: «Είμαι τρομοκρατημένη από τα σοκαριστικά και θλιβερά βίντεο που κυκλοφορούν με ένα περιστατικό στο Westfield Stratford που έθεσε σε κίνδυνο ζωές».

