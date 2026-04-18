Φόρουμ Αττάλειας: Η Μέση Ανατολή στο επίκεντρο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ξεκίνησε στην Αττάλεια της Τουρκίας το 5ο Διπλωματικό Φόρουμ με πάνω από 20 αρχηγούς κρατών και εκπροσώπους 150 χωρών, με επίκεντρο την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Στο φόρουμ συμμετέχουν υψηλοί αξιωματούχοι όπως ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Σύρος πρόεδρος Αλ Σάρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ «παράθυρο ευκαιρίας» και τόνισε την ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας ναυσιπλοΐας και διατήρησης ανοικτών των Στενών του Ορμούζ, ζητώντας διαρθρωτικές αλλαγές στο παγκόσμιο σύστημα.

Σημαντικές παρουσίες στο ετήσιο διπλωματικό ραντεβού, εν μέσω κριτικής για λάθη στην εξωτερική πολιτική του Ερντογάν που έχασε έδαφος στη «μάχη των αγωγών».Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Με τη συμμετοχή πάνω από 20 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και εκπροσώπων πάνω από 150 χωρών ξεκίνησε χθες στην Αττάλεια της νότιας Τουρκίας το 5ο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας με θέμα «Χαρτογράφηση του Αύριο, Διαχείριση Αβεβαιοτήτων». Το διήμερο φόρουμ επικεντρώνεται φέτος στην κρίση στη Μέση Ανατολή και φιλοξενεί πάνω από 40 υπουργούς Εξωτερικών, πάνω από 75 εκπρόσωπους διεθνών οργανισμών, καθώς και εκατοντάδες ακαδημαϊκούς και φοιτητές. Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ και ο Σύρος πρόεδρος Αλ Σάρα.

Πηγή: Deutsche Welle

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του χθες ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε την τρέχουσα κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ «παράθυρο ευκαιρίας» που πρέπει να αξιοποιηθεί, έτσι ώστε «τα όπλα να μην αντικαταστήσουν ξανά τις λέξεις. Κύριος στόχος είναι να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας με βάση τους καθιερωμένους κανόνες και να διατηρηθούν τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά στα εμπορικά πλοία» τόνισε ο Ταγίπ Ερντογάν και ζήτησε διαρθρωτικές αλλαγές στο παγκόσμιο σύστημα για να μην προκύψουν μεγαλύτερες συγκρούσεις», όπως είπε.Ερντογάν για Αιγαίο-ΜεσόγειοΙδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρόεδρος Ερντογάν στις σχέσεις της χώρας του με την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι στόχος της Τουρκίας είναι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος να γίνουν «λεκάνη σταθερότητας και ευημερίας», επικρίνοντας ταυτόχρονα τις «μονομερείς και μαξιμαλιστικές στάσεις» που επιχειρούν να αποκλείσουν την Άγκυρα και την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». Για το Κυπριακό επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας περί ύπαρξης δυο λαών και δυο κρατών, ενώ σχετικά με την Ελλάδα αναφέρθηκε στην «θετική ατμόσφαιρα» που μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση των διμερών διαφορών και στον «τερματισμό των παραβιάσεων των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη», όπως την αποκάλεσε σύμφωνα με την πάγια θέση της Τουρκίας.Οι χαμένες ευκαιρίες των αγωγώνΩστόσο, παρά την προβολή που κάνει η Τουρκία στη σημασία του Διπλωματικού Φόρουμ της Αττάλειας, μερίδα των τουρκικών ΜΜΕ επικρίνει την πολιτική της Άγκυρας. Ο γνωστός αρθρογράφος Ζεϊνέλ Λουλέ σε άρθρο του με τίτλο «Η Τουρκία απουσιάζει από το τραπέζι!» αναφέρεται στις χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου «αγωγοί ενέργειας παρακάμφθηκαν, συμφωνίες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων χάθηκαν και διπλωματικά τραπέζια έμειναν άδεια. Παρά το γεγονός ότι γεωγραφικά ήταν η πιο πλεονεκτούσα χώρα, η Τουρκία αποκλείστηκε μέσω των λανθασμένων εξωτερικών πολιτικών.Ενώ οι ΗΠΑ αναδιαμορφώνουν τη σκακιέρα στην περιοχή με πολλαπλές συμφωνίες με το Ισραήλ και την Κύπρο, η Τουρκία μένει εκτός αυτού του παιχνιδιού. Η Άγκυρα, που ορίζεται ως «σύμμαχος», προσπαθεί να ικανοποιήσει κάθε απαίτηση της Ουάσιγκτον, ενώ παραμένει εντελώς μόνη στο τραπέζι. Αυτό είναι το πιο κραυγαλέο αποτέλεσμα μιας λανθασμένης εξωτερικής πολιτικής: μια Τουρκία που φαίνεται ισχυρή στο έδαφος αλλά αποκλείεται στο τραπέζι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.