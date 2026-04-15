Ο Λαβρόφ προτείνει εκ νέου να «αποθηκεύσει» η Ρωσία το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν

Την ώρα που εντείνονται οι εικασίες για έναν νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις επόμενες ημέρες, η Ρωσία επανέλαβε την προσφορά της για «να επιλυθεί το ζήτημα των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν», σήμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να βοηθήσει είτε στη μετατροπή του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν σε ποιότητας καυσίμου είτε στην αποθήκευση του υλικού «με τρόπους αποδεκτούς από το Ιράν, χωρίς να θίγεται το δικαίωμά του στον ειρηνικό εμπλουτισμό», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν -που θεωρούνται προπομπός της δυνατότητας κατασκευής πυρηνικού όπλου- αποτελούν βασικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι ΗΠΑ έχουν απαιτήσει από την Τεχεράνη να τερματίσει το πρόγραμμα εμπλουτισμού του και έχουν επιμείνει στην ανάκτηση των εκτιμώμενων 460 κιλών υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που πιστεύεται ότι είναι θαμμένα υπόγεια στο Ιράν, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNN.

Και οι δύο πλευρές πρότειναν αναστολή του ιρανικού εμπλουτισμού κατά τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ το περασμένο Σαββατοκύριακο, όμως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει έκτοτε δηλώσει ότι δεν του αρέσει η ιδέα μιας παύσης, προτιμώντας την πλήρη διακοπή.

Η Μόσχα είχε βοηθήσει και στο παρελθόν στη διαχείριση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, όταν τέθηκε σε ισχύ η πυρηνική συμφωνία της εποχής Ομπάμα, γνωστή ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA).

Η Ρωσία θα αποδεχόταν οποιαδήποτε απόφαση λάβει το Ιράν σχετικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών, δήλωσε ο Λαβρόφ, όμως επανέλαβε το «δικαίωμα του Ιράν στον ειρηνικό εμπλουτισμό», δήλωση που ευθυγραμμίζεται με τη διακηρυγμένη εδώ και καιρό θέση της Τεχεράνης ότι θέλει να εμπλουτίζει ουράνιο μόνο για ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και ειρηνικούς σκοπούς.

Ο Λαβρόφ, μιλώντας μετά την επίσκευψή του στην Κίνα όπου συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία προσφέρει ενέργεια στην Κίνα και σε άλλες χώρες που αναζητούν εναγωνίως προμήθειες λόγω του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ, μετέδωσε το TASS.



Πηγή: skai.gr

