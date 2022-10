«Ευχαριστούμε Μάριο»: Οι Ευρωπαίοι αποχαιρετούν τον Ντράγκι αποθεώνοντάς τον – Βίντεο

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποχαιρετούν τον Μάριο Ντράγκι, που αποχωρεί και τυπικά από την πρωθυπουργία της Ιταλίας, μετά τη νίκη του συνασπισμού της Μελόνι, και τον αποθεώνουν δια του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Στο βίντεο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισημαίνεται η εμβληματική πλέον δήλωση του Μάριο Ντράγκι όταν ήταν διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι «η ΕΚΤ θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να προστατέψει το ευρώ», δήλωση που στήριξε τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στο βίντεο ο Ντράγκι δηλώνει ακόμα μεταξύ άλλων: «Ο Πούτιν δεν πρέπει να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, δεν πρέπει να του επιτραπεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο» και «η ΕΕ έχει γίνει όλο και πιο σημαντική, έχει γίνει ο θεσμός τον οποίο εμπιστεύονται όλες οι ευρωπαϊκές χώρες για τη σταθερότητα, την προκοπή και την ασφάλεια».



«Ευχαριστούμε Μάριο. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον. Ό,τι χρειαστεί» τονίζει στο μήνυμά του ο Σαρλ Μισέλ. «Εις το επανιδείν» καταλήγει το βίντεο, καταδεικνύοντας την επιθυμία των ηγετών ο... σούπερ Μάριο να επιστρέψει σε μια νευραλγική ευρωπαϊκή θέση.



Grazie Mario.



We wish you the very best for the future.



Whatever it takes. pic.twitter.com/QGhmpOGrW6