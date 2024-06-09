Κύπρος- Eυρωεκλογές: Στο 38,6% η προσέλευση μέχρι τις 15:00

Κανονικά συνεχίζεται η ψηφοφορία στην Κύπρο για την ανάδειξη τόσο των έξι ευρωβουλευτών της χώρας όσο και όλων των Αρχών αυτοδιοίκησης, στις ευρωεκλογές 2024.
Στο 38,6% έφτασε η προσέλευση μέχρι τις 15:00 το απόγευμα.
Η μικρότερη προσέλευση εντοπίζεται στη Λευκωσία με 32% ενώ η μεγαλύτερη στην Πάφο με 58,1%.
Στην Κύπρο, η συμμετοχή είναι πιο ψηλά από τις Ευρωεκλογές του 2019.
Πηγή: ΕΡΤ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
