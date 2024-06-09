Eυρωεκλογές: Στο 25,1% η προσέλευση των Ιταλών στις 12 το μεσημέρι

Η προσέλευση των πολιτών στα εκλογικά τμήματα της Ιταλίας για τις ευρωεκλογές, στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα, ανερχόταν σε 25,1%.
Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι τις 11 το βράδυ, ώρα Ιταλίας.
Δεν είναι εύκολο να γίνουν συγκρίσεις με το παρελθόν, διότι είναι η πρώτη φορά που στη χώρα οι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν για την ανανέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Σάββατο το μεσημέρι μέχρι την Κυριακή το βράδυ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Σιγήν ιχθύος από τον Λευκό Οίκο για το αν θα συναντηθούν Μπάιντεν - Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον
- Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας, μία μέρα μετά την απελευθέρωση τεσσάρων ομήρων
- Νέα αιματοχυσία ατη Γάζα: Τουλάχιστον 274 νεκροί στον καταυλισμό Νουσέιρατ, κατά την ισραηλινή επιχείρηση απελευθέρωσης 4 ομήρων
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.