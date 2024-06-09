Eυρωεκλογές: Στο 25,1% η προσέλευση των Ιταλών στις 12 το μεσημέρι

Η προσέλευση των πολιτών στα εκλογικά τμήματα της Ιταλίας για τις ευρωεκλογές, στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα, ανερχόταν σε 25,1%.

Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι τις 11 το βράδυ, ώρα Ιταλίας.

Δεν είναι εύκολο να γίνουν συγκρίσεις με το παρελθόν, διότι είναι η πρώτη φορά που στη χώρα οι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν για την ανανέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Σάββατο το μεσημέρι μέχρι την Κυριακή το βράδυ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

