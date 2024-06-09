Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να απαντήσει σήμερα εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, όταν ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης επισκεφθεί την Ουάσιγκτον τον επόμενο μήνα, όπου θα εκφωνήσει μια ομιλία ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Δεν έχω τίποτα να ανακοινώσω σήμερα», δήλωσε ο σύμβουλος του Τζο Μπάιντεν για θέματα εθνικής ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στην εκπομπή "Face the Nation" του αμερικανικού δικτύου CBS, προσθέτοντας ότι οι δύο άνδρες βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία.

«Έρχεται για να απευθυνθεί στο Κογκρέσο. Ο πρόεδρος μιλάει μαζί του συνεχώς», επισήμανε ο Σάλιβαν.

Ο Νετανιάχου είναι προγραμματισμένο να παραστεί και να εκφωνήσει μια ομιλία σε μια κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου την 24η Ιουλίου. Ο Μπάιντεν ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ στον πόλεμο του εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, όμως υπήρξαν εντάσεις μεταξύ των δύο ανδρών σχετικά με τον τρόπο που το Ισραήλ διεξάγει τον πόλεμο.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, βρέθηκε αντιμέτωπος με επικρίσεις για τη στήριξή του στο Ισραήλ από την αριστερή πολιτική βάση, καθώς ο απολογισμός των Παλαιστινίων νεκρών ολοένα και αυξάνεται από τις ισραηλινές επιχειρήσεις.

Ο Σάλιβαν είπε πως ελπίζει ότι μια κατάπαυση του πυρός και μια συμφωνία για τους ομήρους θα έχουν επιτευχθεί έως την ώρα που ο Νετανιάχου επισκεφθεί την Ουάσιγκτον. Η Χαμάς απλά πρέπει να πει το «ναι» στην πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι, τόνισε.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επιστρέφει στις ΗΠΑ από τη Γαλλία αργότερα σήμερα, χαιρέτισε τη διάσωση από τις ισραηλινές δυνάμεις τεσσάρων ομήρων, που κρατούσε η Χαμάς και υποσχέθηκε να συνεχίζει να εργάζεται για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

