Γάζα: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί, μία μέρα μετά την απελευθέρωση τεσσάρων ομήρων

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε σήμερα τη Λωρίδα της Γάζας, την επομένη μιας «δύσκολης» επιχείρησης, η οποία επέτρεψε την απελευθέρωση τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων στον προσφυγικό καταυλισμό της Νουσέιρατ, όπου η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς έκανε λόγο για τουλάχιστον 274 Παλαιστίνιους νεκρούς.

Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν και πολλά άλλα τραυματίστηκαν σε έναν αεροπορικό βομβαρδισμό, που έπληξε το σπίτι τους στο Αλ Ντάρατζ, μια συνοικία της πόλης της Γάζας, η οποία βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του υπό πολιορκία παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με τους γιατρούς του νοσοκομείου Al-Ahli.

Στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για πυρά από ελικόπτερα στο ανατολικό τμήμα του καταυλισμού Αλ-Μπουρέιτζ και για πυρά πυροβολικού στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ. Πυρά αναφέρθηκαν επίσης στη Ράφα, στο νότιο τμήμα.

Τον ένατο μήνα του καταστροφικού πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η απελευθέρωση χθες τεσσάρων ομήρων ενισχύει τη στρατιωτική στρατηγική του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό της χώρας του.

Αυτή η επιχείρηση συνιστά μια απόδειξη ότι το Ισραήλ δεν θα υποχωρήσει «μπροστά στην τρομοκρατία», δήλωσε ο ίδιος με ικανοποίηση, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με στόχο μια εκεχειρία στη Γάζα, σε σχέση με την απελευθέρωση ομήρων, είχαν ήδη περιέλθει σε αδιέξοδο.

Οι όμηροι που απελευθερώθηκαν, η Νόα Αργκαμάνι, 26 ετών, ο Άλμογκ Μέιρ Ζον, 22 ετών, ο Αντρέι Κοζλόφ, 27 ετών και ο Σλόμι Ζιβ, 41 ετών, είχαν και οι τέσσερις «απαχθεί» από την περιοχή του φεστιβάλ μουσικής Nova, κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου επίθεσης που διέπραξε σε ισραηλινό έδαφος η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, η οποία πυροδότησε τις εχθροπραξίες.

Διασώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια «μιας δύσκολης ειδικής επιχείρησης στη Νουσέιρατ», στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι ουλάχιστον 274 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 698 τραυματίστηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στον προσφυγικό καταυλισμό αλ Νουσέιρατ στην κεντρική Γάζα χθες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 37.084 Παλαιστίνιοι και έχουν τραυματιστεί 84.494 από την 7η Οκτωβρίου

«Διαπράττοντας φρικτές σφαγές, ο εχθρός κατάφερε να απελευθερώσει ορισμένους από τους κρατουμένους, όμως την ίδια στιγμή σκότωσε άλλους, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης» είπε ο Αμπού Ομπέιντα, ο εκπρόσωπος τύπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν βρίσκεται σε θέση να επαληθεύει αυτές τις πληροφορίες από ανεξάρτητη πηγή.

«Τρόμος»

Δηλώνοντας πως είναι «ανακουφισμένη» από την απελευθέρωση των ομήρων, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ στα παλαιστινιακά εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε εξέφρασε ταυτόχρονα τη λύπη της πως αυτό έγινε «με τίμημα τουλάχιστον 200 Παλαιστίνιους, μεταξύ αυτών παιδιά, νεκρούς και περισσότερους από 400 τραυματίες». «Αυτός ο τρόμος πρέπει να σταματήσει», είπε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Στη Νουσέιρατ, ο Χαλίλ Αλ-Ταχράουι περιέγραψε πως άκουσε πυροβολισμούς και κρότους από οβίδες από το καταφύγιό του. «Τα ισραηλινά αεροσκάφη άρχισαν να μας βομβαρδίζουν (…) προκειμένου να καλύψουν την επιχείρηση απόσυρσης», είπε ο ίδιος.

Ο ισραηλινός στρατός άφησε πίσω του ένα τοπίο απόλυτου ολέθρου, σύμφωνα με τις εικόνες που έχει καταγράψει το AFPTV: καμένα αυτοκίνητα, διαλυμένα κτίρια, φωτιές και αποκαΐδια.

Διακρίνονται άνδρες να προσπαθούν να ανοίξουν δρόμο μεταξύ των συντριμμιών επιχειρώντας να σβήσουν τις φλόγες ή να σώσουν τραυματίες. Άλλοι έχουν συγκεντρωθεί γύρω από πτώματα που έχουν τυλίξει σε κουβέρτες.

«Δεν γνωρίζουμε τι συνέβη. Καθόμασταν ήρεμα και, ξαφνικά, ακούσαμε τους βομβαρδισμούς. Ήμασταν 50 άνθρωποι που κρυφτήκαμε και είδαμε πυραύλους να πετούν πάνω από τα κεφάλια μας», αφηγείται μια άλλη κάτοικος της Νουσέιρατ, η οποία δεν θέλησε να δώσει το όνομά της.

«Να’ μαστε, εκτοπισμένοι για τρίτη φορά, χωρίς να γνωρίζουμε πού να πάμε»,

Στο Ισραήλ, ήταν ώρα για ανακούφιση και γιορτή. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η συγκινητική συνάντηση της Νόα Αργκαμάνι με τον πατέρα της, αλλά και Ισραηλινοί στην παραλία να κλαίνε από χαρά ακούγοντας έναν ναυαγοσώστη να τους ανακοινώνει την απελευθέρωση των ομήρων.

«Πίσω στο σπίτι», ήταν σήμερα ο τίτλος σε δύο από τις μεγαλύτερες ισραηλινές εφημερίδες, την Yediot Aharonot και την Israel Hayom, με τη φωτογραφία της Νόα Αργκαμάνι και του πατέρα της να δεσπόζει στο πρωτοσέλιδο.

Η οικονομική εφημερίδα Calcalist χαιρέτισε μια «ηρωική επιχείρηση», που προσέφερε στους Ισραηλινούς «λίγες ώρες χαράς».

«Σαν από θαύμα Θρίαμβος»

Το Φόρουμ των οικογενειών Ομήρων χαιρέτισε έναν «σαν από θαύμα θρίαμβο», προτρέποντας την κυβέρνηση και τη διεθνή κοινότητα να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση και άλλων ομήρων.

Οι όμηροι, σύμφωνα με τον στρατό, είναι «καλά στην υγεία τους» και μεταφέρθηκαν σε ένα ιατρικό κέντρο κοντά στο Τελ Αβίβ. Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε τον θάνατο ενός μέλους της στις επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι παρέδωσε, από την προσωρινή πλωτή προβλήτα, η οποία επισκευάστηκε μετά την καταιγίδα στα ανοικτά της Γάζας, σχεδόν 500 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, «αναγκαίας» για τα 2,4 εκατομμύρια κατοίκους του θύλακα που βρίσκονται αντιμέτωποι με την απειλή του λιμού.

Αντιθέτως, διέψευσε ότι αυτή η προβλήτα-- «οι εξοπλισμοί της, το προσωπικό της και οι εγκαταστάσεις της», εξυπηρέτησαν τις επιχειρήσεις απελευθέρωσης ομήρων.

Στο ίδιο κλίμα, ο ισραηλινός στρατός διέψευσε τη συμμετοχή Αμερικανών στρατιωτών στο πεδίο για την απελευθέρωση ομήρων, έπειτα από πληροφορίες ΜΜΕ που έκαναν λόγο για μια αμερικανική συνδρομή στις επιχειρήσεις.

