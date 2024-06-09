του Θανάση Γκαβού

Πριν από λίγη ώρα άνοιξαν οι κάλπες στην Γαλλία. Στο μεγαλύτερο μέρος της γαλλικής επικράτειας, οι κάλπες θα κλείσουν στις 19:00 (ώρα Ελλάδος), σε πολλές πόλεις στις 20:00, ενώ στο Παρίσι στις 9:00 (ώρα Ελλάδος). Με το κλείσιμο της κάλπης στο Παρίσι αναμένονται και οι πρώτες εκτιμήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Εθνικός Συναγερμός ή Συσπείρωση με 33%, με την Αναγέννηση του Εμμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 14,5%. Την τρίτη θέση φαίνεται να λαμβάνουν οι Σοσιαλιστές υπό τον Ραφαέλ Γκλικσμάν με ποσοστό 13%. Άλλο ένα 6% τσιμπάει η ακροδεξιά παράταξη «Ανακατάκτηση» υπό τη Μαριόν Μαρεσάλ.

Όπως επισημαίνουν Γάλλοι αναλυτές, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, που ελάχιστα έχουν αλλάξει από τον Απρίλιο, το κόμμα των ΛεΠέν - Μπαρντελά θα μπορούσε να γίνει η μεγαλύτερη κομματική παράταξη ως προς την εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά, η συμμετοχή αναμένεται να κινηθεί σε υψηλά επίπεδα και να φτάνει το 52,5%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.