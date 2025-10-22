Περίπου 2.000 άτομα συγκεντρώθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης έξω από τα κεντρικά γραφεία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στο Βερολίνο, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες δηλώσεις του καγκελάριου περί «προβλήματος στο αστικό τοπίο» λόγω των μεταναστών, το οποίο, όπως είπε, γνωρίζουν καλά οι γυναίκες.

🪧 Thousands gathered outside the Christian Democratic Union headquarters in Berlin to protest comments made by German Chancellor Friedrich Merz about irregular migrants



🇩🇪 Around 5,000 people joined the rally after Merz said irregular migrants 'remain a problem in the… pic.twitter.com/Z4SuDViM0F October 21, 2025

Πριν από λίγες ημέρες ο Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει ότι αν και έχει μειωθεί ο αριθμός των αφίξεων παράτυπων μεταναστών, «παραμένει το πρόβλημα στο αστικό τοπίο», προκαλώντας αντιδράσεις από πολιτικούς αντιπάλους, αλλά ακόμη και από στελέχη του CDU. Ερωτώμενος κατόπιν σχετικά με την εν λόγω δήλωση, ο καγκελάριος όχι μόνο αρνήθηκε να ανασκευάσει, αλλά αντέστρεψε το ερώτημα: «Έχετε κόρες; Οι γυναίκες αισθάνονται όλο και πιο ανασφαλείς στις πόλεις. Επομένως, δεν έχω να ανακαλέσω τίποτα. Όποιος βλέπει το θέμα στην καθημερινή του ζωή, γνωρίζει ότι έχω δίκιο με αυτό το σχόλιο, το οποίο κάνω όχι για πρώτη φορά και όχι για τελευταία. Δεν έχω τίποτα να πάρω πίσω.Όποιος ρωτήσει τις κόρες του, πιθανότατα θα λάβει μια αρκετά σαφή και αδιαμφισβήτητη απάντηση σχετικά με το τι μπορεί να εννοούσα με τα σχόλιά μου», δήλωσε.

«Είμαστε οι κόρες»

Η χθεσινοβραδινή διαδήλωση οργανώθηκε με πρωτοβουλία της οργάνωσης «Μαζί κατά της δεξιάς», η οποία κάλεσε σε «φεμινιστικό συλλαλητήριο» υπό το σύνθημα «Είμαστε οι κόρες».

Σύμφωνα με την αστυνομία του Βερολίνου στη συγκέντρωση συμμετείχαν 2.000 άτομα, ενώ οι διοργανωτές έκαναν λόγο για 7.500 συμμετέχοντες.

Über 2000 Menschen demonstrieren vor #CDU-Zentrale in Berlin gegen Aussagen von Merz



Umwelt- und Klimaaktivistin Luisa #Neubauer hat am Dienstag zu einer spontanen Demonstration vor der CDU-Bundesgeschäftsstelle in Berlin aufgerufen. Anlass waren die jüngsten Äußerungen von… pic.twitter.com/dcUySalBMt — 🛡Prof. Dr. Schweinhardt von Mobbingen© 🇳🇱🐀 (@svmoffiziell) October 21, 2025

«Ο Μερτς φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για τη συνοχή της κοινωνίας μας»

Κριτική για τις δηλώσεις του καγκελάριου εκφράστηκε από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), από τους Πράσινους και την Αριστερά, ενώ ο επικεφαλής της κοινωνικής πτέρυγας του CDU Ντένις Ράντκε ζήτησε «διαφορετικό στιλ» από τον Φρίντριχ Μερτς. «Φυσικά, έχουμε ένα ανησυχητικό αστικό τοπίο σε πολλές περιοχές, αλλά το να υπονοούμε ότι αυτό θα αλλάξει μέσω απελάσεων είναι πολύ απλοϊκό, δημιουργεί μη ρεαλιστικές προσδοκίες και δεν αποδίδει δικαιοσύνη στην πολυπλοκότητα του προβλήματος (…) Ο Φρίντριχ Μερτς δεν είναι πλέον ο πνευματώδης σχολιαστής στο περιθώριο που επιτίθεται. Αντίθετα, ως καγκελάριος, φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για τη συνοχή της κοινωνίας μας, την κουλτούρα της συζήτησης και μια θετική αφήγηση για το μέλλον», πρόσθεσε.

Ο πρώην αρχηγός του CDU Άρμιν Λάσετ χαρακτήρισε τη δήλωση του κ. Μερτς «πολύ νεφελώδη» και προειδοποίησε για τον κίνδυνο να επωφεληθεί η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD). «Ο κ. Μερτς θα μπορούσε να είχε διατυπώσει το νόημά του πιο καθαρά. Το αστικό τοπίο δεν αφορά μόνο τη μετανάστευση. Περιλαμβάνει επίσης σύριγγες ναρκωτικών που πετιούνται από Γερμανούς τοξικομανείς σε πάρκα, αντισημίτες που φωνάζουν συνθήματα της Χαμάς ή ακροδεξιούς ριζοσπάστες που παρελαύνουν στους δρόμους», τόνισε ο κ. Λάσετ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.