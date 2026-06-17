Ξεκίνησε η δίκη του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Θαπατέρο

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Ροδρίγκες Θαπατέρο (José Luis Rodríguez Zapatero), κατέθεσε ενώπιον δικαστή στη Μαδρίτη την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στη διάσωση αεροπορικής εταιρείας από το κράτος και τις διασυνδέσεις του με διακίνηση κοσμημάτων που βρέθηκαν σε αστυνομική έρευνα στο γραφείο του.

Ήταν η πρώτη εμφάνιση ενώπιον δικαστή του Θαπατέρο από τότε που τέθηκε υπό έρευνα τον περασμένο μήνα για φερόμενη άσκηση επιρροής, ξέπλυμα χρήματος και άλλες πιθανές οικονομικές παρατυπίες που σχετίζονται με τη διάσωση της αεροπορικής εταιρείας "Plus Ultra Líneas Aéreas" από την ισπανική κυβέρνηση. Ο 65χρονος πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας (από το 2004 έως το 2011), βρισκόταν εκτός δημόσιου αξιώματος για μία δεκαετία όταν η Plus Ultra έλαβε το 2021 δημόσια χρηματοδότηση ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ (61,5 εκατ. δολάρια) από τα ταμεία ανάκαμψης, για την πανδημία COVID-19. Η Plus Ultra, η οποία είχε επενδυτές από τη Βενεζουέλα, ήταν αεροπορική εταιρεία που ειδικευόταν στις πτήσεις μεταξύ της Ισπανίας και της Νότιας Αμερικής.

Ο δικαστής (José Luis Calama) εξετάζει επίσης πιθανή υπόθεση φοροδιαφυγής και διακίνησης λαθραίων ειδών, που σχετίζεται με κοσμήματα αξίας 1,3 εκατομμυρίων ευρώ (1,5 εκατ. δολάρια), τα οποία βρέθηκαν σε χρηματοκιβώτιο κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας στο γραφείο του Θαπατέρο τον Μάιο. Ο Θαπατέρο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία στην υπόθεση της αεροπορικής εταιρείας και έχει δηλώσει ότι τα κοσμήματα ήταν κληρονομιά ή δώρα που έλαβε.

Παραμένει σημαντική προσωπικότητα για το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο ηγείται ο σημερινός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες (Pedro Sánchez), του οποίου το κόμμα έχει βρεθεί αντιμέτωπο με σκάνδαλα διαφθοράς τα τελευταία δύο χρόνια.

Από τότε που αποχώρησε από την εξουσία, ο Θαπατέρο έχει επικεντρωθεί στη διατήρηση διαλόγου με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, η οποία είχε σε μεγάλο βαθμό απομονωθεί από τις δυτικές χώρες μετά την καταστολή της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

Σε δήλωση που δόθηκε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Θαπατέρο αρνήθηκε εκ νέου κάθε παράνομη πράξη. Ανέφερε ότι δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία εκτός Ισπανίας και ότι εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. «Έχω κατηγορηθεί για σοβαρά εγκλήματα που δεν διέπραξα», ανέφερε στη δήλωσή του. «Πάντοτε ενεργούσα με αξιοπρέπεια και τιμή και τώρα καλούμαι να το αποδείξω».

Στην Ισπανία, ένας ανακριτικός δικαστής διερευνά τις υποψίες τέλεσης εγκλήματος και μπορεί να εισηγηθεί την παραπομπή μιας υπόθεσης σε δίκη εφόσον υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Στη συνέχεια, άλλος δικαστής αναλαμβάνει τη διαδικασία της δίκης. Η όλη διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και περισσότερο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.