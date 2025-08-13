Ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή σύνοδος Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών

Με φόντο την επικείμενη συνάντηση στην Αλάσκα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή σύνοδος μεταξύ του προέδρου των ΗΠ , του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών.

Στη διάρκεια των διαβουλεύσεων με την Αμερικανό πρόεδρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα επιδίωξαν να χαράξουν τις «κόκκινες γραμμές» ενόψει της συνάντησης στην Αλάσκα Τραμπ- Πούτιν.

Ουκρανοί και Ευρωπαίοι ηγέτες κατέβαλαν την Τετάρτη ύστατες προσπάθειες να πείσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει σε συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, φοβούμενοι ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υπονομεύσει τα συμφέροντα του Κιέβου.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν αναμένεται να συναντηθούν την Παρασκευή στην Αλάσκα για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί τριάμισι χρόνια και αποτελεί τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι για να επιτευχθεί ειρήνη, οι δύο πλευρές θα πρέπει να προχωρήσουν σε ανταλλαγή εδαφών, παρά τις δεκάδες χιλιάδες απώλειες που έχει προκαλέσει ο πόλεμος.

Μέσα σε μία ημέρα έντονης διπλωματικής δραστηριότητας, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετέβη στο Βερολίνο για διαδικτυακές συναντήσεις με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Τραμπ, με τη φιλοξενία της Γερμανίας. Οι Ευρωπαίοι εκφράζουν ανησυχίες ότι μια συμφωνία ανταλλαγής εδαφών θα μπορούσε να αφήσει τη Ρωσία με σχεδόν το ένα πέμπτο της Ουκρανίας και να ενθαρρύνει τον Πούτιν να επεκταθεί δυτικότερα στο μέλλον.

Από την ανακοίνωση της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, ο Τραμπ έχει υποβαθμίσει τις προσδοκίες, χαρακτηρίζοντάς τη «συνάντηση διερεύνησης προθέσεων» στην προσπάθειά του να τερματίσει τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Στην πρώτη τηλεδιάσκεψη της Τετάρτης, ο Ζελένσκι και ο οικοδεσπότης του, Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, συναντήθηκαν με τους ηγέτες της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Ε.Ε., καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, για να συντονίσουν τη θέση τους απέναντι στον Τραμπ και να επηρεάσουν την έκβαση της συνόδου της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολωνικής κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, συμμετέχει στις δύο συναντήσεις με Ευρωπαίους ηγέτες για την Ουκρανία. Ωστόσο, στην τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την Πολωνία εκπροσωπεί ο πρόεδρος Καρόλ Ναβρότσκι.

Ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συμμετείχαν αργότερα στη συζήτηση.

«Θα μιλήσω σε λίγο με Ευρωπαίους ηγέτες. Είναι σπουδαίοι άνθρωποι που θέλουν να δουν μια συμφωνία να γίνεται πραγματικότητα», έγραψε νωρίτερα ο Τραμπ στο Truth Social.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.