Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου στις 00.15, η κάμερα του «Prime Time» και ο Σταύρος Ιωαννίδης συνεχίζουν το συγκλονιστικό οδοιπορικό στα Ιμαλάια, ακολουθώντας τα βήματα της Πόπης Κονή-Συκάρη.

Η σύζυγος του ορειβάτη, Αντώνη Συκάρη, που στις 12 Απριλίου του 2022 άφησε την τελευταία του πνοή ελάχιστα λεπτά αφού πάτησε στα 8.167 μέτρα της κορυφής του επιβλητικού όρους Νταουλαγκίρι, επιστρέφει στο σημείο “μηδέν” με έναν ιερό σκοπό: Να τιμήσει τη μνήμη του, καθώς και των άλλων δύο Ελλήνων ορειβατών που το 1998 έμελλε να χαθούν για πάντα στις αχανείς χαράδρες των Ιμαλαΐων – του Νίκου Παπανδρέου και του Μπάμπη Τσουπρά.

Δείτε το trailer:

Όσο η ανάβαση συνεχίζεται, το υψόμετρο επιδρά καταλυτικά στον ανθρώπινο οργανισμό, το οξυγόνο μειώνεται, η εξαντλητική προσπάθεια δυσχεραίνει την αναπνοή και βαραίνει τα βήματα. Παράλληλα, το τερέν δυσκολεύει, γίνεται αφιλόξενο, σχεδόν απόκοσμο. Η κάμερα του Prime Time καταγράφει εικόνες σπάνιες. Παντού τριγύρω κυριαρχεί το λευκό, ενώ η θέα του αχανούς παγετώνα του Νταουλαγκίρι κόβει την ανάσα.

Όταν πέφτει το σκοτάδι, ο Σταύρος Ιωαννίδης και η υπόλοιπη ομάδα της αποστολής κατασκηνώνει σε συνθήκες πολικού ψύχους και οι μόνοι ήχοι που διαταράσσουν τη σιωπή είναι οι διαπεραστικοί κρότοι των χιονοστιβάδων.

Αργά και σταθερά, φτάνουν στην κατασκήνωση βάσης (base camp) - την αφετηρία για τους ορειβάτες που επιχειρούν την κορυφή. Μία όαση στην απέραντη παγωμένη στέπα του Νταουλαγκίρι. Εκεί συμμετέχουν στην παραδοσιακή νεπαλέζικη τελετή -την πούτζα- κατά την οποία ζητείται η άδεια των πνευμάτων που κατοικούν στην κορυφή του κόσμου για ασφαλή διέλευση.

Μετά από χιλιόμετρα εξαντλητικής πορείας και περίπου στα 5.000 μέτρα φτάνουν στον “βωμό” των Ελλήνων ορειβατών και το τάμα της Πόπης Κονή-Συκάρη εκπληρώνεται με συγκίνηση.

Η ομάδα συνεχίζει την πορεία της για την κορυφή Θάπα, στα 6.012 μέτρα. Το Νταουλαγκίρι, όμως, ίσως έχει διαφορετικά σχέδια...

Παρακολουθήστε σε επανάληψη το Α’ μέρος του σπάνιου οδοιπορικού του Prime Time και του Σταύρου Ιωαννίδη στα Ιμαλάια, απόψε στις 00.30 και το συγκλονιστικό δεύτερο μέρος την Τρίτη 27 Ιανουαρίου στις 00:15, στον ΣΚΑΪ.

