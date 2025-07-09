Περίπου 2.300 άνθρωποι ενδέχεται να πέθαναν στη διάρκεια του πρόσφατου καύσωνα σε 12 πόλεις της Ευρώπης, από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη, σύμφωνα με μια επιστημονική ανάλυση που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στις 10 ημέρες, ως τις 2 Ιουλίου μέχρι την περασμένη εβδομάδα που έληξε το φαινόμενο και καλύπτει 12 πόλεις της Ευρώπης - μεταξύ των οποίων η Βαρκελώνη, η Μαδρίτη, το Λονδίνο και το Μιλάνο- όπου οι ερευνητές αναφέρουν ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής η θερμοκρασία ήταν κατά 4° Κελσίου υψηλότερη από το κανονικό.

Στη διάρκεια του καύσωνα μεγάλα τμήματα της δυτικής Ευρώπης επλήγησαν από ακραία ζέστη, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40° Κελσίου στην Ισπανία και μεγάλες δασικές πυρκαγιές να ξεσπούν στη Γαλλία.

Από τους 2.300 ανθρώπους που εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους στο διάστημα αυτό, 1.500 θάνατοι δε θα είχαν συμβεί αν δεν υπήρχε η κλιματική αλλαγή, η οποία έκανε το κύμα καύσωνα ακόμη πιο έντονο, σύμφωνα με τους επιστήμονές του Imperial College του Λονδίνου και του London School of Hygiene and Tropical Medicine.

«Η κλιματική αλλαγή έχει κάνει τον πλανήτη σημαντικά πιο ζεστό από όσο θα ήταν, κάτι που με τη σειρά του τον κάνει πολύ πιο επικίνδυνο», δήλωσε ο δρ Μπεν Κλαρκ ερευνητής στο Imperial College.

«Εκτιμούμε ότι η υπερθέρμανση επέτεινε το κύμα καύσωνα κατά 2 με 4° Κελσίου στις περισσότερες πόλεις» που εξετάστηκαν, κυρίως στο Παρίσι, το Λονδίνο και τη Μαδρίτη, σύμφωνα με τον Κλαρκ.

Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για να εξακριβωθεί ο τελικός αριθμός των νεκρών. Μια σειρά από παρόμοια περιστατικά έχουν ήδη προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη τα προηγούμενα καλοκαίρια.

Το θανατηφόρο φαινόμενο του θερμοκηπίου

Για να εκτιμήσουν την επίδραση της κλιματικής αλλαγής, οι επιστήμονες προσομοίωσαν την ένταση αυτού του επεισοδίου σε έναν κόσμο που δεν θα είχε βιώσει τη μαζική καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα.

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το κύμα καύσωνα «θα ήταν 2 έως 4° Κελσίου λιγότερο έντονο» αν δεν υπήρχε η κλιματική αλλαγή σε 11 από τις 12 πόλεις που μελετήθηκαν.

Αυτοί οι επιπλέον βαθμοί αύξησαν σημαντικά τον κίνδυνο για την υγεία των 30 εκατομμυρίων κατοίκων των πόλεων αυτών.

Τα κύματα καύσωνα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα μικρά παιδιά, τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους και όποιον εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς ανάπαυλα, ειδικά κατά τη διάρκεια μιας σειράς ζεστών νυχτών.

Μεγάλες περιοχές της νότιας Ευρώπης έζησαν μια σειρά από «τροπικές νύχτες», κατά τις οποίες οι θερμοκρασίες δεν έπεσαν αρκετά ώστε να επιτρέψουν στο σώμα να ανακάμψει.

Ερευνητές από ευρωπαϊκά ινστιτούτα υγείας ανέφεραν το 2023 ότι έως και 61.000 άνθρωποι μπορεί να πέθαναν από τους καύσωνες που έπληξαν την Ευρώπη το 2022, σύμφωνα με νέα έρευνα, η οποία υποδηλώνει ότι οι προσπάθειες των χωρών να προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση των κυμάτων ακραίας ζέστης αποτυγχάνουν.

