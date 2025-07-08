Μακρόν: Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την Ουκρανία

Οι Ευρωπαίοι δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ την Ουκρανία ποτέ, δεν υπάρχει ισχύς του δικαίου, διεμήνυσε εμφατικά την Τρίτη ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, μιλώντας στο βρετανικό κοινοβούλιο.

Τόνισε ότι η Ουκρανία δέχτηκε παράνομη επίθεση από τη Ρωσία, και το Ηνωμένο Βασίλειο απάντησε ως στενός σύμμαχος της Ουκρανίας, «όπως κάνατε πριν από δεκαετίες με τη χώρα μου», αναφερόμενος στην υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς τη Γαλλία στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Μακρόν προειδοποίησε ότι «κάθε φορά που η Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν προελαύνει στην Ουκρανία, η απειλή πλησιάζει όλους μας».

Η ειρηνική τάξη σήμερα δέχεται επίθεση «σε καθημερινή βάση» με την επιστροφή του πολέμου στην ήπειρό μας, τόνισε ο Μακρόν.

Γινόμαστε επίσης μάρτυρες της «παραβίασης των διεθνών κανόνων από αποσταθεροποιητικές δυνάμεις».

Για τη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι άμεση ανάγκη.

«Ο πόλεμος δίχως τέλος» στη Γάζα, συνιστά μια απειλή σε όλη την περιοχή προειδοποίησε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Ο Μακρόν διεμήνυσε ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι ο μοναδικός τρόπος για να οικοδομηθεί ειρήνη στην περιοχή, προοπτική που απορρίπτει το Τελ Αβίβ.

Πρόσθεσε ότι η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εργαστούν από κοινού για να προστατέψουν τη διεθνή τάξη.

«Πρέπει να συνεργαστούμε για να υπερασπιστούμε μια αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση και να προστατεύσουμε τη διεθνή τάξη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μακρόν κατά τη διάρκεια κρατικής επίσκεψης στη Βρετανία, την πρώτη που πραγματοποιεί Ευρωπαίος ηγέτης μετά το Brexit.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.