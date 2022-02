Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Χάρτη με τις πιθανολογούμενες κινήσεις του ρωσικού στρατού σε περίπτωση που ο Βλάντιμιρ Πούτιν αποφασίσει εισβολή στην Ουκρανία δημοσίευσε μέσω Twitter το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.

Με τον τίτλο να αναφέρεται σε «πιθανό άξονα εισβολής του Προέδρου Πούτιν», ο χάρτης δείχνει ενδεχόμενες κινήσεις των ρωσικών χερσαίων δυνάμεων σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση θα μπορούσε να περιλαμβάνει εισβολή επί ουκρανικού εδάφους από επτά διαφορετικές κατευθύνσεις: δύο από βόρεια της Ουκρανίας, δηλαδή από το έδαφος της Λευκορωσίας, μία από τα βορειοανατολικά σύνορα με τη Ρωσία, μία από τα ανατολικά κοντά στο Χάρκοβο, δύο ακόμα πιθανά σημεία εισβολής στα νοτιοανατολικά με πορεία είτε βορείως είτε νοτίως του Ντονμπάς και ένα ακόμα σημείο με εκκίνηση την Κριμαία στο νότο.

Η πρώτη φάση εμφανίζεται να φέρνει ρωσικά στρατεύματα μέχρι και την ενδοχώρα, στην πρωτεύουσα Κίεβο ή/και μέχρι το Ντνίπρο στην κεντρική Ουκρανία.

Στη δεύτερη φάση πιθανολογείται περαιτέρω κατάληψη προς τη δυτική Ουκρανία με ορμητήρια είτε το Ντνίπρο είτε την Κριμαία.

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας στην ανάρτηση αυτή προειδοποιεί πως η Ρωσία διατηρεί σημαντική στρατιωτική δύναμη «που μπορεί να διεξαγάγει μια εισβολή χώρισε περαιτέρω ειδοποίηση».

Προσθέτει πως ο Πρόεδρος Πούτιν μπορεί να επιλέξει να αποτρέψει τη σύρραξη και να διατηρήσει την ειρήνη.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG