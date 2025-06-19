Τη στιγμή που το Ιράν «χτυπά» το Τελ Αβίβ κατέγραψε η κάμερα του ΣΚΑΪ, με τον ανταποκριτή του Σταύρο Ιωαννίδη να βρίσκεται στον πυρήνα του φλεγόμενου πεδίου στη Μέση Ανατολή.

«Δώστε μου ένα λεπτό να βάλω το κράνος μου», αναφέρει ο Σταύρος Ιωαννίδης και η κάμερα στρέφεται προς τις τροχιές από τις αναχαιτίσεις των βαλλιστικών πυραύλων που διέσχισαν νωρίτερα τον ουρανό του Τελ Αβίβ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Εκκωφαντικές σειρήνες και κρότοι ηχούν, όπως φαίνεται στο βίντεο, που καταγράφει μία ιστορική στιγμή.

Υπενθυμίζεται ότι για έβδομη συνεχόμενη μέρα ανταλλάσσονται πυρά μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, σε μία ραγδαία κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg επικαλούμενο αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης αναφέρει ότι γίνονται ετοιμασίες για την έναρξη των βομβαρδισμών στο Ιράν. Αν και σημειώνει ότι η κατάσταση είναι ακόμη ρευστή, δεν αποκλείεται οι βομβαρδισμοί να γίνουν το Σαββατοκύριακο.

Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί οι «τρομοκράτες τύραννοι» του Ιράν εκτόξευσαν πυραύλους στο νοσοκομείο Σορόκα στην Μπερ Σεβά και σε άμαχο πληθυσμό στο κεντρικό Ισραήλ, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε οργισμένη ανάρτησή του στο Χ μετά το πρωινό πλήγμα με βαλλιστικούς πυραύλους.

