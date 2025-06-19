Ομοβροντία πυραύλων έπληξε το πρωί της Πέμπτης στόχους στο Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και το νοσοκομείο Soroka στην Μπερ Σεβά, το μεγαλύτερο στα νότια της χώρας, όπως φαίνεται από εικόνες και βίντεο. Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για απευθείας πλήγμα, ενώ το Ιράν είπε ότι στόχος ήταν το μεγάλο αρχηγείο της διοίκησης και πληροφοριών των IDF που ήταν δίπλα στο νοσοκομείο.

Από το χτύπημα στην περιοχή Ραμάτ Γκαν, στο Τελ Αβίβ, υπάρχουν αναφορές ότι χτυπήθηκε και το χρηματιστήριο του Ισραήλ.

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Ίσραελ Κατς για τα χτυπήματα, από τα οποία υπάρχουν δεκάδες τραυματίες, εκ των οποίων οι έξι είναι σοβαρά:

Το Ισραήλ από την πλευρά του χτύπησε περιοχή κοντά στον πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέως ύδατος στην περιοχή Αράκ και την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ.

Η στάση του Τραμπ

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα σχετικά με τις προθέσεις του απέναντι στο Ιράν, γράφοντας: «Η Wall Street Journal δεν έχει ιδέα τι σκέφτομαι για το Ιράν!». Νωρίτερα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Τραμπ είπε σε συνεργάτες του πως ενέκρινε σχέδια επίθεσης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά δεν έχει δώσει ακόμη την «οριστική διαταγή» να προχωρήσουν.

Το CBS μετέδωσε - επικαλούμενο ανώνυμες πηγές - ότι ο Τραμπ έχει ενημερωθεί τόσο για τους κινδύνους όσο και για τα οφέλη του βομβαρδισμού του Φορντό, του πιο ασφαλούς πυρηνικού εργοστασίου του Ιράν, και το σκεπτικό του είναι ότι η εξουδετέρωσή του είναι απαραίτητη λόγω του κινδύνου παραγωγής όπλων σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Εν τω μεταξύ αύριο στη Γενεύη, οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας θα έχουν συνομιλίες με τον Ιρανό ομόλογό τους για τον πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αποκάλυψε γερμανική διπλωματική πηγή στο Reuters. Οι υπουργοί θα συναντηθούν πρώτα με την κορυφαία διπλωμάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν κοινή συνάντηση με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

