ΗΠΑ: Δημοσιογράφος που κάλυπτε διαδήλωση εναντίον του Τραμπ αντιμέτωπος με απέλαση

Σαλβαδοριανός δημοσιογράφος, εγκατεστημένος για δυο δεκαετίες στις ΗΠΑ, διατρέχει κίνδυνο να απελαθεί μετά τη σύλληψή του καθώς κάλυπτε τις διαδηλώσεις εναντίον του Αμερικανού προέδρου Τραμπ και την παράδοσή του στην ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μετανάστευση (ICE), ανέφερε χθες Τετάρτη οργάνωση υπεράσπισης του Τύπου.

Το Σάββατο, ο δημοσιογράφος Μάριο Γκεβάρα κάλυπτε απευθείας, στην ισπανική γλώσσα και μέσω ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, διαδήλωση που γινόταν στο πλαίσιο της κινητοποίησης σε όλη τη χώρα με γενικό σύνθημα «No Kings» («δεν θέλουμε βασιλιάδες», σε ελεύθερη απόδοση), της μεγαλύτερης αφότου επέστρεψε στην εξουσία ο Ρεπουμπλικάνος τον Ιανουάριο, όταν τον πλησίασαν αστυνομικοί για να τον συλλάβουν.

«Αφήστε με να τελειώσω (…) δεν έκανα τίποτα κακό», τους είπε στα αγγλικά ο κ. Γκεβάρα, χωρίς να αντισταθεί στη σύλληψή του, που αναμεταδόθηκε απευθείας μέσω Facebook, όπου έχει 783.000 «ακολούθους».

Με βάση τα δικά του πλάνα και αυτά αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων, ο Μάριο Γκεβάρα φόραγε αλεξίσφαιρο γιλέκο που ανέγραφε «Τύπος» και κράνος προστασίας καθώς κάλυπτε διαδήλωση στην κομητεία ΝτεΚαλμπ, κοντά στην Ατλάντα, στην πολιτεία Τζόρτζια (νότια).

«Καταργήστε την ICE», φώναζαν λίγο πριν από τη σύλληψή του διαδηλωτές κοντά στις δυνάμεις της τάξης και στον κ. Γκεβάρα, δημοσιογράφο ειδικευμένο σε ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση στις ΗΠΑ, που είχε τιμηθεί με βραβείο Emmy το 2023.

«Πληροφορούμαστε με βαθιά ανησυχία ότι ο δημοσιογράφος Μάριο Γκεβάρα, κάτοχος άδειας εργασίας στις ΗΠΑ, μετήχθη σε κέντρο κράτησης της υπηρεσίας επιβολής του νόμου για τη μετανάστευση και τα τελωνεία (ICE), μετά τη σύλληψή του καθώς κάλυπτε διαδήλωση», τόνισε σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), προσθέτοντας μέσω X πως η υπόθεση αυτή σηματοδοτεί περαιτέρω πλήγμα για «την ελευθερία του Τύπου στις ΗΠΑ».

Σε λεπτομερή επιστολή της προς τις αρχές της κομητείας, η CPJ τόνισε πως ο κ. Γκεβάρα δεν εμπόδισε «το έργο των αστυνομικών, κάλυπτε διαδήλωση», και πλέον κινδυνεύει να απελαθεί από τη χώρα.

Σε ακροαματική διαδικασία τη Δευτέρα, δικαστής ζήτησε την απελευθέρωσή του υφ’ όρον, αλλά η ICE εξέδωσε ειδική διαταγή κράτησής του, μέτρο που επιτρέπει να προφυλακίζεται κάποιος προτού απελαθεί από τις ΗΠΑ, σημείωσε η CPJ στην επιστολή της.

«Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να απελαθεί δημοσιογράφος που έχει λάβει άδεια εδώ και πάρα πολύ καιρό να εργάζεται στις ΗΠΑ», πλειοδότησε το Ίδρυμα για την Ελευθερία του Τύπου (Freedom of the Press Foundation), άλλη αμερικανική οργάνωση που υποστηρίζει τους ανεξάρτητους ρεπόρτερ.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις πρωτοβουλίες για τη μαζική απέλαση «παράνομων αλλοδαπών», ιδίως στο Σαλβαδόρ, όπου στάλθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι που πλέον κρατούνται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, επιμένοντας πως η χώρα του υφίσταται «εισβολή».

Όταν επικοινώνησε μαζί της το Γαλλικό Πρακτορείο για να της ζητήσει σχόλιο, η ICE αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές προς το παρόν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

