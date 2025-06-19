Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νετανιάχου: Οι τρομοκράτες τύραννοι του Ιράν χτύπησαν νοσοκομείο και αμάχους - Βίντεο από την επίθεση

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι οι «τύραννοι της Τεχεράνης» θα πληρώσουν ακριβά το χτύπημα - Θα ενισχύσει οι επιθέσεις στην Τεχεράνη, δήλωσε ο Ίσραελ Κατς

Χτύπημα στο νοσοκομείο Σορόκα

Σήμερα το πρωί οι «τρομοκράτες τύραννοι» του Ιράν εκτόξευσαν πυραύλους στο νοσοκομείο Σορόκα στην Μπερ Σεβά και σε άμαχο πληθυσμό στο κεντρικό Ισραήλ, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε οργισμένη ανάρτησή του στο Χ μετά το πρωινό πλήγμα με βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συμπλήρωσε ότι οι «τύραννοι της Τεχεράνης» θα πληρώσουν ακριβά το χτύπημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, το πλήγμα κατάφερε «σοβαρές ζημιές»: «Το νοσοκομείο δέχθηκε πλήγμα που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πολλά σημεία. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε τις ζημιές, περιλαμβανομένου του πιθανού αριθμού τραυματιών» αναφέρεται στην ανακοίνωσή.

Λίγα λεπτά νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε κάνει λόγο για «άμεσο πλήγμα» στο νοσοκομείο Σορόκα όπου νοσηλεύονται, μεταξύ άλλων, και πολλοί Ισραηλινοί στρατιώτες που τραυματίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τα σημερινά ιρανικά πλήγματα στο Ισραήλ έχουν τραυματιστεί συνολικά 65 άτομα, εκ των οποίων τα 6 σοβαρά.

Ίσραελ Κατς: Ο στρατός διατάχθηκε να εντείνει τις επιθέσεις στην Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός έχει διαταχθεί να ενισχύσει τις επιθέσεις του σε στρατηγικούς στόχους στην Τεχεράνη, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς.

Πρόσθεσε ότι ο στρατός έχει λάβει εντολή να εξαλείψει την απειλή για το Ισραήλ και να αποσταθεροποιήσει το «καθεστώς του αγιατολάχ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή Πόλεμος στο Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark