Σήμερα το πρωί οι «τρομοκράτες τύραννοι» του Ιράν εκτόξευσαν πυραύλους στο νοσοκομείο Σορόκα στην Μπερ Σεβά και σε άμαχο πληθυσμό στο κεντρικό Ισραήλ, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε οργισμένη ανάρτησή του στο Χ μετά το πρωινό πλήγμα με βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συμπλήρωσε ότι οι «τύραννοι της Τεχεράνης» θα πληρώσουν ακριβά το χτύπημα.

הבוקר, רודני הטרור של איראן שיגרו טילים לעבר בית החולים סורוקה בבאר שבע ולעבר אוכלוסייה אזרחית במרכז הארץ.



נגבה את מלוא המחיר מהרודנים בטהרן. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 19, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, το πλήγμα κατάφερε «σοβαρές ζημιές»: «Το νοσοκομείο δέχθηκε πλήγμα που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πολλά σημεία. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε τις ζημιές, περιλαμβανομένου του πιθανού αριθμού τραυματιών» αναφέρεται στην ανακοίνωσή.

Λίγα λεπτά νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε κάνει λόγο για «άμεσο πλήγμα» στο νοσοκομείο Σορόκα όπου νοσηλεύονται, μεταξύ άλλων, και πολλοί Ισραηλινοί στρατιώτες που τραυματίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

BREAKING: Damage to Soroka Medical Center, the biggest hospital in southern Israel, amid Iranian missile attack. pic.twitter.com/64fAl8IHtG — The Spectator Index (@spectatorindex) June 19, 2025

Από τα σημερινά ιρανικά πλήγματα στο Ισραήλ έχουν τραυματιστεί συνολικά 65 άτομα, εκ των οποίων τα 6 σοβαρά.

Ίσραελ Κατς: Ο στρατός διατάχθηκε να εντείνει τις επιθέσεις στην Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός έχει διαταχθεί να ενισχύσει τις επιθέσεις του σε στρατηγικούς στόχους στην Τεχεράνη, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς.

Πρόσθεσε ότι ο στρατός έχει λάβει εντολή να εξαλείψει την απειλή για το Ισραήλ και να αποσταθεροποιήσει το «καθεστώς του αγιατολάχ».

