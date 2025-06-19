Η Τεχεράνη εκτόξευσε νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, κατά την 7η ημέρα της πρωτοφανούς έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες, πλήττοντας μεταξύ άλλων και το νοσοκομείο Σορόκα στην Μπερ Σεβά. Από το χτύπημα προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο κτίριο, με το Ισραήλ να εκφράζει την οργή του.

Ο γενικός διευθυντής του νοσοκομείου Σορόκα, Σλόμι Κοντές ανέφερε σε δηλώσεις του στα ισραηλινά μέσα τα εξής για την πυραυλική επίθεση: «Ένας πύραυλος έπληξε το κτίριο της παλιάς χειρουργικής πτέρυγας στο Σορόκα. Πρόκειται για ένα σχετικά παλιό κτίριο που είχε εκκενωθεί τις τελευταίες ημέρες», σημειώνοντας πως: «Υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές και σε άλλα κτίρια του νοσοκομείου. Όλοι οι ασθενείς και όλο το προσωπικό βρίσκονταν σε καταφύγια. Οι τραυματίες που έχουμε (στο νοσοκομείο) τραυματίστηκαν ελαφρά, κυρίως από το ωστικό κύμα της έκρηξης».

Ο Κοντές επισήμανε ότι το προσωπικό εργάζεται για να χαρτογραφήσει τις ζημιές και να εκτιμήσει ποια τμήματα μπορούν να λειτουργήσουν και ποια όχι.

«Καλούμε το κοινό να μην έρθει στο νοσοκομείο», σημείωσε ο διευθυντής επισημαίνοντας πως κάποιοι από τους ασθενείς στο Σορόκα μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε κάνει λόγο για «άμεσο πλήγμα» στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται, μεταξύ άλλων, και πολλοί Ισραηλινοί στρατιώτες που τραυματίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Δείτε εικόνες από το χτύπημα στο νοσοκομείο:

Footage posted to social media shows the moment of the ballistic missile impact at Soroka Hospital in Beersheba. pic.twitter.com/aicK9zLSnx — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 19, 2025

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Unbelievable—a photo of Soroka Hospital in Beersheba, southern Israel, after a direct hit by Iranian missiles. pic.twitter.com/hdIPv8fJhJ — Ihab Hassan (@IhabHassane) June 19, 2025

Ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης κατέγραψε όλες τις εξελίξεις της πρωινής επίθεσης του Ιράν:

Οργή στο Ισραήλ - Τι ισχυρίζεται το Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε οργισμένη ανακοίνωση λέγοντας πως οι «τρομοκράτες τύραννοι» του Ιράν εκτόξευσαν πυραύλους στο νοσοκομείο Σορόκα και σε άμαχο πληθυσμό στο κεντρικό Ισραήλ. Οι «τύραννοι της Τεχεράνης» θα πληρώσουν ακριβά το χτύπημα, τόνισε.

Και ο ισραηλινός υπουργός Υγείας Ουριέλ Μπούσο δήλωσε ότι το Ιράν πέρασε την κόκκινη γραμμή, στοχεύοντας με πύραυλο το νοσοκομείο, στα νότια της χώρας. «Πρόκειται για έγκλημα πολέμου που διαπράχθηκε από το ιρανικό καθεστώς», ανέφερε ο υπουργός.

Η Ισραηλινή υφυπουργός Εξωτερικών Σαρέν Χασκέλ έκανε επίσης λόγο για «σκόπιμη» και «εγκληματική» ενέργεια.

«Το Ιράν μόλις έπληξε το νοσοκομείο Σορόκα στην Μπερ Σεβά με βαλλιστικό πύραυλο. Όχι μια στρατιωτική βάση. Ένα νοσοκομείο. Πρόκειται για το βασικό ιατρικό κέντρο όλης της περιοχής της Νεγκέβ στο Ισραήλ. Σκόπιμο. Εγκληματικό. Πολιτικός στόχος. Ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει», έγραψε η Χασκέλ στο Χ.

Από την πλευρά του, το IRNA, το πρακτορείο ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε στο Telegram ότι ο «κύριος στόχος» της πρωινής πυραυλικής επίθεσης στο Ισραήλ «ήταν το μεγάλο αρχηγείο της Διοίκησης και Πληροφοριών (IDF C4I) του ισραηλινού στρατού και το στρατόπεδο των στρατιωτικών πληροφοριών στο τεχνολογικό πάρκο Gav-Yam». Το πρακτορείο αναφέρει πως η εγκατάσταση αυτή βρίσκεται δίπλα στο νοσοκομείο Σορόκα.

Το IRNA υποστήριξε επίσης πως το νοσοκομείο υπέστη «μόνο μικρές ζημιές από το ωστικό κύμα που προέκυψε από την πυραυλική επίθεση».

«Η στρατιωτική υποδομή ήταν ο άμεσος στόχος», αναφέρει επίσης το ιρανικό πρακτορείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.