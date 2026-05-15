Κρις Ράιτ: Η Κίνα θα αγοράζει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε ότι εκτιμά πως η Κίνα θα αυξήσει τις αγορές αμερικανικού πετρελαίου εν μέσω του πολέμου, παρά το γεγονός ότι αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές ιρανικού πετρελαίου.

«Θα συνεχίσουν να αγοράζουν και πιστεύω σε αυξανόμενες ποσότητες αμερικανικό πετρέλαιο», ανέφερε σε συνέντευξή του στο CNBC.

Όπως ανέφερε, υπάρχει «τεράστιο ενδιαφέρον» από ασιατικούς αγοραστές για περισσότερο πετρέλαιο από την Αλάσκα, προσθέτοντας ότι σήμερα το αμερικανικό πετρέλαιο εξάγεται κυρίως μέσω του Κόλπου του Μεξικού, αλλά στο προσεχές μέλλον «θα δούμε περισσότερο πετρέλαιο να βγαίνει από την Αλάσκα» με κατεύθυνση και προς την Κίνα.

Ο Ράιτ υποστήριξε ακόμη ότι «ο κόσμος χρειάζεται να ανοίξει ξανά ο Περσικός Κόλπος», κατηγορώντας το Ιράν ότι επιχειρεί «να κρατήσει όλο τον κόσμο όμηρο», ενώ εκτίμησε ότι η κατάσταση είναι προσωρινή.

Ερωτηθείς για το πότε θα μπορούσε να επανέλθει η κατάσταση στην κανονικότητα, απάντησε ότι «πολλά εξαρτώνται από το Ιράν».

«Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα δούμε το τέλος του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ. Αυτό μπορεί να συμβεί σχετικά γρήγορα αν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν», πρόσθεσε.



