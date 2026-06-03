Η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε εκφράσει κάποτε την επιθυμία οι γιοι της, πρίγκιπας Ουίλιαμ και πρίγκιπας Χάρι, να επικοινωνούν σε ένα «βαθύτερο» επίπεδο.

Τον Νοέμβριο του 1995, η αείμνηστη μητέρα των δύο παιδιών έγραψε μια δισέλιδη, άγνωστη μέχρι σήμερα επιστολή προς έναν θαυμαστή της, τον Μάικλ Μπάρατ (Michael Barratt), ο οποίος της είχε στείλει μια επιστολή συμπαράστασης αφού παρακολούθησε την πολύκροτη συνέντευξή της στην εκπομπή Panorama του BBC, σύμφωνα με το pagesix.

Στην επιστολή αυτή, η Νταϊάνα ανέφερε «πόσο συγκινημένη είναι από το περιεχόμενο και τα βαθυστόχαστα λόγια του, και ιδιαίτερα πώς ταυτίζεται με τις απόψεις του για την αυτογνωσία και τη συνέχιση της ζωής», σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Reeman Dansie’s “Royalty, Antiques & Fine Art”, ο οποίος βγάζει στο σφυρί την αλληλογραφία.

Η πρώην πριγκίπισσα της Ουαλίας έγραφε ότι ελπίζει η συνέντευξή της - στην οποία επιβεβαίωσε τη διάλυση του γάμου της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο λόγω απιστίας - να βοηθήσει άλλες γυναίκες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες.

Ο οίκος δημοπρασιών ανέφερε ότι η Νταϊάνα έγραφε πως ανυπομονεί για το μέλλον και «να μοιραστεί με τον Ουίλιαμ και τον Χάρι και να τους διδάξει τη σημασία της επικοινωνίας σε ένα βαθύτερο επίπεδο».

Ολοκλήρωσε την επιστολή ευχαριστώντας τον Μπάρατ, γράφοντας: «Με τις καλύτερες ευχές μου, Με εκτίμηση, Νταϊάνα».

Η επιστολή - η αξία της οποίας εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 4.000 έως 6.000 δολάρια - συνοδεύεται από τον αυθεντικό της φάκελο, ο οποίος φέρει το όνομα και τη διεύθυνση γραμμένα ιδιοχείρως από την Νταϊάνα.

Η Νταϊάνα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι τον Αύγουστο του 1997, σε ηλικία 36 ετών.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Κρίστοφερ Άντερσεν (Christopher Andersen), συγγραφέας του βιβλίου “KATE! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will Be Queen”, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο Page Six ότι ο Ουίλιαμ και ο Χάρι είχαν εντάσεις «ήδη από τότε που ήταν μικρά παιδιά και πάλευαν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου».

Ο Άντερσεν ανέφερε ότι είχε γίνει «απολύτως σαφές» στον Χάρι πως «ήταν κατώτερος» από τον Ουίλιαμ, κάτι που «άφησε βαθύ σημάδι πάνω τους και τελικά καταδίκασε τη σχέση τους».

Σήμερα, ο 41χρονος Χάρι και ο 43χρονος Ουίλιαμ δεν ανταλλάσσουν πλέον ούτε λέξη.

Τα πράγματα άρχισαν να παίρνουν αρνητική τροπή για τα δύο αδέλφια όταν ο ιδρυτής των Invictus Games και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ (Meghan Markle), αποχώρησαν από τη βασιλική οικογένεια το 2020 και μετακόμισαν στη Βόρεια Αμερική μαζί με τον γιο τους, πρίγκιπα Άρτσι.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν ο Χάρι και η 44χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς “Suits” κατηγόρησαν τη βασιλική οικογένεια για ρατσισμό και κυκλοφόρησαν μια σειρά στο Netflix σχετικά με τα προβλήματά τους.

Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2023, ο Χάρι κυκλοφόρησε την πολύκροτη αυτοβιογραφία του με τίτλο «Ρεζέρβα» (“Spare”), στην οποία ισχυρίστηκε ότι ο Ουίλιαμ του είχε επιτεθεί σωματικά εξαιτίας της Μαρκλ.

Ωστόσο, ο πατέρας δύο παιδιών πλέον έχει κάνει κάποια βήματα προσέγγισης με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, έχοντας μάλιστα μια συνάντηση σχεδόν μίας ώρας μαζί του τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Πηγή: skai.gr

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