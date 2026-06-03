Ιράν: Στοχοποιήσαμε αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο στη Θάλασσα του Ομάν

Το Ιράν στόχευσε αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο στη Θάλασσα του Ομάν, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, το ιρανικό ναυτικό έβαλε κατά αμερικανικού στρατιωτικού σκάφους το οποίο, όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη, φιλοξενούσε «κέντρο διοίκησης και ελέγχου», καθώς πλησίαζε τα ιρανικά χωρικά ύδατα στη Θάλασσα του Ομάν.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι το περιστατικό σημειώθηκε μετά από αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικά εμπορικά πλοία και λόγω, όπως υποστηρίζουν, «παραβίασης των κανονισμών του Στενού του Ορμούζ».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την Ουάσιγκτον.



Πηγή: skai.gr

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