Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε την τελευταία της προπόνηση στη Στοκχόλμη, στην επιβλητική Strawberry Arena, ενόψει του αυριανού (03/06, 20:00) φιλικού με τη Σουηδία, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες, πλην του Γιαννούλη που έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού. Δεν υπολογίζονται επίσης οι Μπακασέτας, Κωνσταντέλιας και Καρέτσας.

Η προπόνηση κύλησε σε χαλαρούς ρυθμούς, με εμφανή πτώση έντασης, αλλά με θετικά νέα την πρώτη παρουσία του Κυζιρίδη και τις επιστροφές των Ντόη και Ανδρούτσου.

Ο Γιοβάνοβιτς έχει δουλέψει επίμονα τις τελευταίες ημέρες πάνω σε διάταξη με τρία στόπερ. Το σχήμα 3-4-3 δοκιμάστηκε εκτενώς, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να θέλει να δει πώς ανταποκρίνεται η ομάδα σε ένα πιο «βαρύ» και απαιτητικό πλάνο.

Ο λόγος είναι ξεκάθαρος: Η Σουηδία είναι ομάδα επιπέδου Μουντιάλ και το φθινόπωρο, στο Nations League, η Εθνική θα αντιμετωπίσει αντιπάλους αντίστοιχης δυναμικής. Έτσι, το αυριανό φιλικό αποτελεί ιδανικό τεστ για να μετρηθούν αποστάσεις, συνεργασίες και ισορροπίες σε ένα σχήμα που ίσως χρειαστεί στα επίσημα.

Η τριάδα στην άμυνα είναι αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο σενάριο για το αρχικό σχήμα.



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