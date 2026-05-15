Κινέζος ΥΠΕΞ: Η Κίνα ζητά το άμεσα άνοιγμα του Ορμούζ - Νέα βήματα εμπορικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ

Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι (Wang Yi) κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να συνεχίσουν να επιλύουν τις διαφορές και τις διαφωνίες τους μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, ζήτησε το συντομότερο δυνατόν το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, τονίζοντας την ανάγκη αποκατάστασης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Όσον αφορά το ζήτημα της Ουκρανίας, σημείωσε ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να διατηρήσουν την επικοινωνία.

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να συστήσουν επιτροπές εμπορίου και επενδύσεων. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εξετάσουν τις ανησυχίες της άλλης πλευράς όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά για τα γεωργικά προϊόντα», πρόσθεσε.

Ακόμη, σημείωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προωθηθεί η ενίσχυση του διμερούς εμπορίου στο πλαίσιο αμοιβαίων μειώσεων δασμών.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ το φθινόπωρο.

Πηγή: skai.gr

