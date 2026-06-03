Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός βρίσκονται αντιμέτωποι στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ, με τους «πράσινους» να είναι υποχρεωμένοι να καλύψουν και την απώλεια της τελευταίας στιγμής, του Κώστα Σλούκα.

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Ο γηπεδούχος Ολυμπιακός έρχεται στο αποψινό ντέρμπι με την ψυχολογία του... στα ουράνια, μετά από την πολυπόθητη κατάκτηση της Ευρωλίγκας και την επιστροφή του στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Απόψε, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα προς την επίτευξη του δεύτερου μεγάλου στόχου τους, ο οποίος δεν είναι άλλος από τη διατήρηση του εγχώριου τίτλου.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός καλείται να επιβεβαιώσει ότι έχει ξεπεράσει τη δεδομένη και πολύ μεγάλη απογοήτευση που προκάλεσε στις τάξεις της ομάδας και των φιλάθλων η οδυνηρή απουσία από το Final Four της Ευρωλίγκας που διεξήχθη στο «Telekom Center Athens», έτσι ώστε να καταφέρει να κλείσει τη φετινή σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παίρνοντας τα σκήπτρα του πρωταθλητή από τον μεγαλύτερο αντίπαλό του.

Οι αποστολές των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Λεσόρ, Σορτς, Τολιόπουλος, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροφ, Κουζέλογλου.





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