Ο Μερτς συνεχάρη την Αυστρία και την Πορτογαλία για την εκλογή τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνεχάρη νωρίτερα απόψε την Αυστρία και την Πορτογαλία για την εκλογή τους ως μη-μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Γερμανία, διαβεβαίωσε, παρά την αποτυχία της να εκλεγεί, ότι «παραμένει πυλώνας του πολυμερούς συστήματος». Στο εσωτερικό ωστόσο εντείνεται η κριτική για την αδυναμία της κυβέρνησης να εξασφαλίσει την εκλογή, κάτι το οποίο συνέβη για πρώτη φορά.

«Τα συγχαρητήριά μου στα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ειδικά στην Πορτογαλία και στην Αυστρία. Η Γερμανία παραμένει αξιόπιστος πυλώνας του πολυμερούς συστήματος - με αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα», δήλωσε ο καγκελάριος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ενώ τόνισε ότι «οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον ΟΗΕ δεν αλλάζουν με αυτό το αποτέλεσμα. Ο κ. Μερτς ευχαρίστησε επίσης όλους όσοι ενεπλάκησαν στην προώθηση της γερμανικής υποψηφιότητας, «με μεγάλη προσήλωση και εξειδίκευση».

Ως ήττα του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ περιέγραψε την αποτυχία της Γερμανίας η αρχηγός των Πρασίνων Φραντσίσκα Μπράντνερ. «Το αποτέλεσμα ωστόσο δεν πρέπει να εκπλήσσει κανέναν. Η Γερμανία έχει τους τελευταίους μήνες σπαταλήσει μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης της στη διεθνή σκηνή», τόνισε. «Αυτή η ντροπιαστική ήττα για τη Γερμανία βαρύνει τον καγκελάριο Μερτς και τον υπουργό Εξωτερικών Βάντεφουλ. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έκανε πολύ λίγα για να υποστηρίξει αυτήν την υποψηφιότητα με σύγχρονες ιδέες», δήλωσε η ειδικός σε θέματα άμυνας από τους Πράσινους, Αγκνιέσκα Μπρούγκερ και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση Μερτς δεν κατάφερε να δημιουργήσει αρκετά ισχυρό διεθνές προφίλ, ιδίως σε θέματα σχετικά με την προστασία του κλίματος, τη διατήρηση της βασιζόμενης σε κανόνες τάξης και την αναπτυξιακή συνεργασία, της οποίας η χρηματοδότηση, όπως είπε, έχει μειωθεί δραστικά. «Ο συνασπισμός σπατάλησε έτσι τη φήμη και την ευθύνη της Γερμανίας στον κόσμο. Πολλά κράτη στη Νότια Αμερική και την Αφρική έχουν επίσης λάβει υπόψη την αδιαφορία και τις αλαζονικές δηλώσεις του καγκελάριου Μερτς και αυτό σίγουρα δεν βοήθησε την υποψηφιότητά του», ανέφερε η κυρία Μπρούγκερ.

Από την Αριστερά, η αρχηγός Ινές Σβέρντερ έκανε λόγο για «ήττα του αποκαλούμενου και καγκελάριου των Εξωτερικών, Φρίντριχ Μερτς» και απέδωσε την αποτυχία εκλογής στη «σιωπή της Γερμανίας στις κρίσιμες συγκρούσεις και στην αποτυχία της να καταδικάσει σαφώς τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου». Σύμφωνα μάλιστα με την ίδια, ως εκ τούτου «η Γερμανία δεν έχει θέση στο ανώτατο όργανο» του διεθνούς δικαίου.

Η επικεφαλής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ τόνισε ότι με την παρούσα κυβέρνηση «η μία αμηχανία διαδέχεται την άλλη». Ενώ ο Φρίντριχ Μερτς «ήθελε στην αρχή της θητείας του να επαναφέρει τη χώρα μας στη διεθνή σκηνή, η Γερμανία παραμένει τώρα χωρίς έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», πρόσθεσε.

Επικριτικά σχόλια διατυπώθηκαν όμως και από τον κυβερνητικό εταίρο του Φρίντριχ Μερτς. «Η αποτυχία εκλογής δεν ήταν ατύχημα, αλλά προειδοποιητικό σήμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) για θέματα εξωτερικής πολιτικής, 'Αντις Αχμέτοβιτς, μιλώντας για «αισθητή οπισθοδρόμηση» στην εξωτερική πολιτική της χώρας. «Οι εκλογικές αναμετρήσεις είναι κι αυτές ένα μέτρο του πώς γίνεται αντιληπτή διεθνώς η χώρα μας», είπε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια η Γερμανία έχει δώσει συγκεχυμένα μηνύματα: «Όποιος ισχυρίζεται ότι είναι ο θεματοφύλακας της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες, δεν μπορεί να εφαρμόζει άλλα μέτρα και σταθμά στο διεθνές δίκαιο», ανέφερε. Πιο συγκεκριμένα, η βουλευτής του SPD Ίζαμπελ Καντεμαρτόρι συνέδεσε την αποτυχία εκλογής της Γερμανίας με την πολιτική της κυβέρνησης έναντι του Ισραήλ και τη δήλωση του κ. Μερτς περί Ισραήλ «το οποίο κάνει τη βρώμικη δουλειά για όλους μας». «Η διεθνής αξιοπιστία της Γερμανίας έχει πληγεί μαζικά ως αποτέλεσμα της εξωτερικής πολιτικής της "βρώμικης δουλειάς". Αντί να απειλεί να αποσύρει τις οικονομικές συνεισφορές στον ΟΗΕ με νεύρα ή να ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τις καταστροφικές και ανήθικες πολιτικές του Νετανιάχου και του Τραμπ, η γερμανική εξωτερική πολιτική θα πρέπει να επιστρέψει σε μια αξιόπιστη δέσμευση στο διεθνές δίκαιο», τόνισε. Η εκπρόσωπος του SPD για θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας Σαναέ Αμπντί δήλωσε στο Spiegel ότι η σημερινή απόφαση «πρέπει να μας ωθήσει και να μας δείξει ότι όποιος θέλει να αναλάβει διεθνή ευθύνη πρέπει να είναι και προετοιμασμένος να επενδύσει σε τομείς που οικοδομούν εμπιστοσύνη και υποστηρίζουν συνεργασίες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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