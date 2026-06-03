Συμφωνία Ουγγαρίας-Ουκρανίας για τη μειονότητα ανοίγει τον δρόμο για τις ενταξιακές συνομιλίες

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Βουδαπέστη και το Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας στην Ουκρανία, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Οι δεσμεύσεις της Ουκρανίας θα αποτυπωθούν επίσης στο σχέδιο δράσης που πρέπει να υλοποιήσει πριν από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφόσον αυτό συμβεί, η ουγγρική κυβέρνηση θα δώσει τη συγκατάθεσή της για το άνοιγμα της πρώτης ομάδας κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας», δήλωσε ο Μαγιάρ.

Παράλληλα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η χώρα του εξακολουθεί να μην υποστηρίζει μια ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

«Αν η Ουκρανία καταφέρει να ολοκληρώσει και τα 33 διαπραγματευτικά κεφάλαια μέσα στα επόμενα 10 ή 15 χρόνια, η χώρα μας θα διεξαγάγει δεσμευτικό δημοψήφισμα για το ζήτημα αυτό», ανέφερε.



Πηγή: skai.gr

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